Die Ermittlungen der Sachverständigen des Bundeskriminalamtes im Haus in Schweiggers, in dem sich am vergangenen Samstag der tragische Vorfall ereignet hat, bei dem durch einen Kohlenmonoxid -Austritt ein Mann (64) ums Leben gekommen ist und sieben Personen ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten sind abgeschlossen.

Wie Polizeipressesprecher Heinz Holub gegenüber der NÖN betonte, führte ein „mechanischer Defekt an der Zugklappe des Feststoffbrennofens“ zum CO-Austritt.

