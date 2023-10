Sportgütesiegeln glänzen in Gold und Silber

Das „NÖ Schulsport-Gütesiegel in Gold und Silber ist eine Auszeichnung und Anerkennung der Bildungsdirektion NÖ in Zusammenarbeit mit dem Amt der NÖ Landesregierung. diese Auszeichnungen wurden Ende September der beiden Schweiggerser Schulen verliehen. Diese Schulen zeichnen sich durch besondere Aktivitäten und Initiativen nicht nur im Bereich Bewegung und Sport aus, sondern setzen auch ein bewegungs- und gesundheitsorientiertes Schulleben vorbildlich um.

„Der Sport unterstützt unsere Kinder sehr stark in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Leistung, soziale Kompetenz und das Erleben von konsequentem Handeln machen den Sport im Speziellen unverzichtbar. An der Mittelschule und der Volksschule in Schweiggers wird das freudvoll und erfolgreich umgesetzt“, erklärt Direktor Bernhard Bachofner, der sich gemeinsam mit den Schülern und Lehrern über diese Gütesiegel freut.