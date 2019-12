Gemütliche Stimmung herrschte wieder am Adventmarkt in Schweiggers.

Der Adventmarkt in Schweiggers wurde am Samstag eröffnet. Viele Gemeindebürger und Vereine bringen sich dafür wieder mit Ständen ein. Am Hauptplatz und im Veranstaltungssaal können die Besucher selbstgemachte Handwerkskunst bestaunen oder erwerben. Auch an Punschständen fehlt es natürlich nicht.