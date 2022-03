Vier Verletzte bei Crash im Bereich der Stauseebrücke

Ein 51-Jähriger aus der Gemeinde Kottes fuhr kurz nach 14 Uhr auf der B38 in Richtung Zwettl. Laut Polizei geriet er in der Linkskurve kurz nach der Stauseebrücke aufgrund der tiefstehenden Sonne in den Gegenverkehrsbereich. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Pkw, der von einer 19-Jährigen aus der Gemeinde Böheimkirchen gelenkt worden ist, zusammen.

Bei diesem Crash geriet das Auto des Kottesers komplett in den Gegenverkehrsbereich und stieß auch noch frontal gegen den entkommenden Kastenwagen eines 42-jährigen Wieners. In diesem Fahrzeug befand sich auch ein 47-Jähriger Beifahrer.

Der Kotteser, der unbestimmten Grades verletzt worden ist, wurde am Unfallort erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Landesklinikum Horn gebracht. Die Böheimkirchnerin wurde im Landesklinikum Zwettl ambulant behandelt. Der Lenker und sein Beifahrer des Kastenwagens wurden leicht verletzt. Sie suchten kein Krankenhaus auf. Alle durchgeführten Alkotests verliefen laut Polizei negativ. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und mussten von der Feuerwehr Friedersbach geborgen werden.

Während dieser Arbeiten wurde die B38 in diesem Bereich gesperrt und der Verkehr bis 16.10 Uhr umgeleitet.

