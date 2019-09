Einer von nur zwölf Kandidaten, die bei der ORF-Show „Feuer und Flamme“ um den Titel des besten freiwilligen Feuerwehrmanns von Österreich kämpfen, ist Sebastian Kreuzer aus Kottes. Die erste Sendung ging am 27. September über die Bühne.

Vier Frauen und acht Männer treten in der TV-Challenge mit Andi Knoll gegeneinander an, um einen Preis im Wert von 50.000 Euro für ihre Freiwillige Feuerwehr zu erspielen. Dazu angemeldet hat sich Kreuzer aber nicht selber: "Das war meine Freundin. Sie hat mir eines Tages eine Telefonnummer geschrieben und gemeint, ich soll unbedingt abheben, wenn die mich anruft", sagt Kreuzer. Und das Telefon läutete: Der 29-Jährige kam zuerst in die engere Auswahl des ORF und musste ein Bewerbungsvideo abschicken. Schlussendlich bekam er aus etwa 400 Bewerbern die finale Zusage.

"Auch meine drei Jungs sind stolz auf ihren Papa"

Bereits in der ersten Show zeigte Kreuzer, der in seiner Feuerwehr in Kottes auch Ausbildner ist, was er drauf hat. Die erste Challenge "Wasser Marsch" absolvierte er als zweitschnellster und wurde damit einer der beiden Gruppenkommandanten. Sein Team "Blue Fire" muss unter seiner Führung auch in den nächsten Sendungen weitere Challenges absolvieren. "Dass ich Gruppenkommandant bin, freut mich sehr. Auch meine drei Jungs sind stolz auf ihren Papa. Ich glaube, ich habe mich in der ersten Sendung ganz gut verkauft", sagt Kreuzer lachend.

Warum er an der Sendung teilnimmt? "Die Bevölkerung sieht damit, wie umfangreich das Feuerwehrwesen ist und wie schwer unsere Einsätze sind." Kreuzers Wunsch ist auch, dass sich durch die Show mehr Leute für die Feuerwehr begeistern. In seiner Wehr in Kottes sind neben ihm noch 76 Floriani tätig. Der Familienvater ist seit 14 Jahren bei der Wehr aktiv. Im Zivilberuf ist er Zimmerer bei der Firma Kinastberger.

Die erste Sendung schauten sich er und seine Kameraden und Familie im Feuerwehrhaus in Kottes an. Dazu installierten sie extra eine Videowand. Auch die nächsten Sendungen möchte sich der 29-Jährige dort ansehen. Wie die Show weitergeht, darf er natürlich nicht verraten. Er meint aber: "Es zahlt sich aus, weiterzuschauen. Nächstes Mal geht's dann so richtig dahin mit den Einsätzen."

Wie der 29-Jährige die Dreharbeiten erlebte und was seine Kollegen zum starken Auftritt sagen lest Ihr in der kommenden Ausgabe der Zwettler NÖN.