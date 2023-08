Gottfried Waldhäusl aus dem Allentsteiger Stadtsee „gerettet“

Bei den heißen Sommertagen der vergangen Wochen kann ein Abkühlung nicht schaden. Das dachte sich auch der 2. Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl und begab sich in den Allentsteiger Stadtsee, um ein paar Runden zu schwimmen, geriet jedoch in „Schwimmnot“.

Der als Wasserrettungshund ausgebildete 6-jährige Neufundländer „Onchu“ war zum Glück vor Ort. Er überbrachte einen, an einem Seil befestigten Rettungsring, an dem sich Gottfried Waldhäusl festhalten konnte. So konnte der Rettungshund den Politiker sicher an Land bringen, wo die Beiden von staunenden Schaulustigen empfangen wurden.

Die Rettungsaktion war Teil einer Trainingswoche der „Österreichische Hundewasserrettung“ am Allentsteiger Stadtsee. Waldhäusl und Landesrätin Susanne Rosenkranz besuchten das Training vor Ort und ließen es sich nicht nehmen, die Rettungskünste der Vierbeiner auch persönlich zu überprüfen. Test bestanden.