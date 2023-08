Die Feuerwehr Rudmanns gibt es seit 1883 - das wurde groß gefeiert

Kommandant Franz Thaler dokumentierte beim Jubiläumsfestakt den Werdegang der Feuerwehr Rudmanns, beginnend mit der Gründung am 15. Juli 1883. Bei dieser Generalversammlung waren 41 Mitglieder anwesend und es wurde Bürgermeister Franz Knechtelsdorfer zum Kommandanten gewählt. In dieser 140-jährigen Zeitspanne waren 15 Feuerwehrkommandanten tätig und haben Verantwortung für das Kommando, für die Kameraden und für die Einsätze übernommen.

Anfänge der Feuerwehr Rudmanns

Bereits 1875 wurde die erste Handdruckspritze vor der Gründung durch die Gemeinde Rudmanns angeschafft. Den ersten größeren Einsatz gab es noch vor der Gründung im Jahr 1882, wo 3 Häuser niederbrannten. Der nächste Großbrand wütete 1891 wo insgesamt 11 Häuser betroffen waren. 1908 wurde das 25-jährige Bestandsjubiläum gefeiert und aus diesem Anlass wurden zwei Zylindrische Handdruckspritzen angekauft. Eines der schwersten Brandkatastrophen ereignete sich 1916, wo 14 Bauernhöfe brannten. Die vergangenen 50 Jahre wurde mit einer Diaschau gezeigt. 1972 Zubau beim Feuerwehrhaus, 1974 Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb, 1977 Ankauf eines Kleinlöschfahrzeuges und Rosa Ploderwaschl übernahm die Patenschaft, 1983 wurde eine neue Tragkraftspritze angeschafft und Hildegard Kastner übernahm die Patenschaft, 1970 brannte das Wirtschaftsgebäude in Edelhof, 1974 brannten 5 Häuser in Rudmanns nieder und 1987 das Haus der Familie Höbart durch Blitzschlag, 2008 wurde das LFA-B (Löschfahrzeug mit Allrad und Bergeausrüstung) in den Dienst gestellt, die Patenschaft dazu übernahmen Elfriede Göschl und Petra Hofbauer, 2015 wurde der Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus vorgenommen und 2022 offiziell eröffnet. Das Mannschaftstransportfahrzeug wurde 2012 angeschafft. Im Jahr 1963 wurde eine Bewerbungsgruppe gegründet, die viele Jahre bei Landes- und Bezirksveranstaltungen sehr gute Erfolge feiern konnte. Die Kommandanten Franz Eibensteiner (1967 bis 1991) und Franz Gruber von (2006 bis 2021) wurden zu Ehrenkommandanten und Elfriede Eibensteiner zum Ehrenmitglied ernannt.

Übergabe eines Originalhelms

Landtagsabgeordnete Silvia Moser übergab von ihrem Großvater Josef Moser, der von 1933 bis 1965 Kassier und ab 1965 Ehrenmitglied der Feuerwehr Rudmanns war, den Originalhelm aus dieser Zeit. Entgegengenommen wurde dieser von Kommandant Franz Thaler der diesen einen Ehrenplatz im Hause der Feuerwehr zusicherte. Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller meinte, heute ist die Feuerwehr nicht nur bei Brand- und Technischen Einsätze gefordert, sondern sie trägt einen großen Teil für unsere Gesellschaft bei. Die große Hilfsbereitschaft der Feuerwehren der Stadtgemeinde Zwettl zeigte sich bei der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2002. Danke gilt auch den Patinnen, Familien und Angehörigen, die immer bei Veranstaltungen mithelfen und die Feuerwehr unterstützen. Sie wünschte alles Gute und dass die Kameraden von Einsätzen wieder gut nach Hause kommen.

Übergabe von Feuerwehrleistungsabzeichen

Bezirkskommandant Ewald Edelmaier und sein Stellvertreter Karl Kainrath übergaben das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze an Thomas Brenner, Sebastian Hagmann, Georg Schönhofer, Patrick Siegl, Stefan Grünstäudl und Philipp Heiler.

Die Feuerwehr Rudmanns hat einen laufenden Mitgliederstand zwischen 40 und 50 Mitgliedern. Die Aufgaben sind nicht nur Einsätze bei Bränden, Unfällen, Katastrophen, Rettung von Mensch und Tier, Schulungen und Weiterbildung, sondern sie organisieren das Maibaumaufstellen, Bälle, Kirtage und auch weitere Veranstaltungen. Die Feuerwehr Rudmanns hat sich auch in diesen 140 Jahren weiterentwickelt beim Fuhrpark, bei den Gerätschaften und das Feuerwehrhaus dementsprechend angepasst, um auch die Einsätze abdecken zu können. Wichtig sei auch die Unterstützung der Bevölkerung, die bei den Veranstaltungen teilnehmen und uns finanziell unterstützen, so Kommandant Franz Thaler. Grußworte kamen vom Stadtrat Gerald Gaishofer und Bezirkskommandant Ewald Edelmaier, die zum Jubiläum gratulierten, sich für die gute Zusammenarbeit bedankten und „Gut Wehr“ wünschten.