Seit 5. Mai unterwegs Reinhard Carda hat auf seiner 8.000 km-Radtour die Ostsee erreicht

Lesezeit: 2 Min Karin Pollak

Reinhard Carda traf bei seiner Tour von Görlitz nach Frankfurt/Oder auf den Griechen Giannis, der auch zum Nordkap radelt. Foto: www.reinontour.com

S eit 5. Mai sitzt der Melker Reinhard Carda auf seinem Rad. Er will in 66 Tagen bis zum Nordkap und wieder retour radeln und damit für den in Rappottenstein ansässigen Verein „Hands up for down“ Spenden lukrieren. Damit will er das geplante „Café Downtown“ unterstützen, in dem zwei Menschen mit Down-Syndrom ausgebildet und angestellt werden sollen.