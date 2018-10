Seit 50 Jahren kommt Familie Mattler aus Oberhausen im Ruhrgebiet (Nordrhein-Westfalen) nach Schönbach, um hier Urlaub zu machen. Die Gemeinde Schönbach nahm dies kürzlich zum Anlass, Vater Willi Mattler (94) und Sohn Dieter (57) für ihre Treue zu danken.

Vizebürgermeister Willibald Kolm gratulierte und stellte fest, dass aus Gästen Freunde wurden, ja gehören „sie sogar zur ,Schönbach-Familie‘“. Er überreichte den beiden jeweils ein Waldviertel-Buch als Lesestoff für die Urlaubsplanung der weiteren Jahre sowie eine Urkunde.

Vater Mattler, damals noch mit Gattin, suchte als Ausgleich für seinen sehr anstrengenden Beruf Ruhe und wurde im Waldviertel fündig – er kam, sah und kam immer wieder. Vor 50 Jahren war Schönbach ein Geheimtipp für Sommerfrische. Zu dieser Zeit wurde fast in jedem Haus vermietet, man zählte rund 170 Gästebetten alleine nur im Hauptort.

Franz Höfer bedankte sich in Funktion als Obmann--Stellvertreter des Tourismusverbandes Waldviertel Mitte sowie im Namen der Tourismus Destination Waldviertel und stellte fest, dass es in der heutigen, kurzlebigen Zeit nicht selbstverständlich ist, so viele Jahre in einer Region Urlaub zu machen. Als Geschenk überbrachte er einen original Waldviertel-Rucksack sowie die passende Adjustierung in Form von Waldviertel-Leiberl und Kapperl.

In geselliger Runde wurde dann noch gefeiert.