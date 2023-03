Repair Café etabliert sich jetzt auch in Zwettl

Keine Werkstatt, sondern die eigenhändige Reparatur steht im Vordergrund. Unter Anleitung „freiwilliger Hobbyschrauber“ soll die Angst, etwas falsch zu machen, genommen werde. Oft genügen ein wenig Kontaktspray oder die Reinigung eines korrodierten Anschlusses, um ein Gerät wieder zum Laufen zu bringen.

Die Idee zur nachhaltigen Verwendung von Gebrauchsgegenständen hatte Michaela Schierhuber schon vor einiger Zeit. Coronabedingt schlief diese Initiative wieder ein. Dennoch fanden sich zwischenzeitlich mehrere ehrenamtliche Reparaturhelfer zusammen, um Lösungen zu Abfallvermeidung und Ressourcenverbrauch anzubieten.

Reparaturversuche und Fehleranalysen

In Zusammenarbeit mit der Waldviertler Sparkasse gelang es Günther Edlmeier, einen Raum für diese Aktivitäten zu finden. Das alte Haus in der Promenade 8 stand zwischenzeitlich leer und wurde von der Sparkasse Zwettl zur Verfügung gestellt. „Aus meiner Sicht steht vor allem das Miteinander im Mittelpunkt. Nur gemeinsam gelingt es, etwas zu bewegen“, betonte Günther Edlmeier. In gemütlicher Atmosphäre werden kleine Reparaturversuche beziehungsweise Fehleranalysen durchgeführt und wertvolles Wissen ausgetauscht.

Anleitung zur Reparatur

Den Betreibern dieser nachhaltigen Initiative ist die Betonung auf Anleitung zur Reparatur wichtig. Das heißt, hier wird nicht von Spezialisten repariert, sondern zur Eigenleistung angeleitet. Somit gibt es keine Haftung oder irgendeinen anderen Rechtsanspruch.

Das Reparaturcafé wird einmal pro Monat mit einem Themenschwerpunkt geöffnet sein. Angedacht sind neben Haushaltsgeräten auch Stoffe, Holz, Fahrräder oder Spielzeug. Das Gelingen dieser Initiative wird von weiteren engagierten ehrenamtlichen Reparaturhelfern abhängen. Der Wille zur Weiterverwendung lieb gewonnener Gegenstände ist ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaschutz.

Das Repair Café in der Promenade 8 startet am Mittwoch, dem 22. März, von 18 Uhr bis 21 Uhr. Anmeldung sind erwünscht unter repaircafe-zwettl@talentetauschkreis.at. Das Café soll in Folge monatlich stattfinden.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.