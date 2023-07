Ein Baumhaus für die Mittelschule Martinsberg

Ein selbst erbaute Baumhaus im Garten der Schule wurde seiner Bestimmung übergeben. „Bei einem Urlaub haben wir den Baumhausweg in Südtirol besichtigt und ich habe mir fest vorgenommen so ein Objekt in unserem Schulgarten zu errichten“, erzählt Direktorin Anita Hinterholzer. Durch den Kontakt einer Lehrerin gelang es bald den richtigen Partner für dieses Vorhaben zu finden. Das Bau- und Zimmereiunternehmen Schütz aus Weißenkirchen hat auch einen Standort in Kottes und ist offen für derartige Vorhaben. „Solche Projekte bieten uns die Möglichkeit Kontakt mit interessierten jungen Menschen aufzunehmen, die sich vielleicht als Lehrlinge bei uns bewerben“, meint Anna Schütz.

Ein Glücksgriff war es, dass der erfahrene Zimmermeister Karl Koppensteiner zum Jahresanfang in Pension ging und sich bereit erklärte, das Vorhaben mit Rat und Tat zu unterstützen. Im Jänner hat er begonnen gemeinsam mit den Schülern das Bauhaus zu planen. Im März wurde mit der handwerklichen Umsetzung gestartet. Unter Anleitung von Koppensteiner wurde gemessen, gesägt, gehobelt, geschraubt, gefertigt und montiert. „Alle Schüler haben sehr fleißig und ohne Murren mitgearbeitet“, so der Zimmermeister. Die Firma Schütz hatte das nötige Material und die Arbeitskraft zur Verfügung gestellt.

Anita Hinterholzer dankte Christian Mayer, der in der Umsetzung des Vorhabens maßgeblich beteiligt war und den anderen Lehrerkollegen für ihr Engagement. Bürgermeister Fritz Fürst betonte, dass miteinander sehr viel erreicht werden kann. Amtsleiterin Anneliese Haslinger erklärte als Vertreterin des Gemeindeschulverbands, dass dieses Projekt für die Schüler sicher unvergesslich sein wird. Das Baumhaus im Garten der Mittelschule Martinsberg (Schwerpunkt Holz - Wald und Wirtschaft) wird nun als Lernraum im Unterricht und als willkommene Alternative in der Freizeit von den Schülern genützt.