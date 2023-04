Chortage erstmals in Schönbach

Das Abschlusskonzert der ersten Schönbacher Chortage fand am Sonntag, 16. April in der Pfarrkirche statt. Von Freitagmorgen bis Sonntag 10:55 Uhr hatten die rund 40 Sänger im Rahmen des Seminars das Programm unter Leitung von Gabor Rivo einstudiert. Zum Umfeld des Auftritts passend kamen bekannte Gospels, Spirituals, Traditionals, Love Songs und Ausschnitte aus Musicals zur Aufführung. Als Solisten überzeugten Isabella Rubel, Christiane und Herbert Kasses sowie Eva Rührnößl.

Eva Rührmößl hat in einer Privatinitiative die ersten Schönbacher Chortage organisiert. Nachdem man sich fast dreißig Jahre lang im Stift Zwettl zum Chorseminar getroffen hatte, suchte sie ein neues Domizil und fand es in Schönbach. Über ihre Kontakte in der Chorszene und mit Unterstützung verschiedener Netzwerke gelang es ihr eine große Anzahl von Sängern nach Schönbach zu bringen, aber auch einige Sänger aus Schönbach haben an den Chortagen teilgenommen. Mit dem in Budapest geborenen Pianisten, Organisten, Dirigenten und Chorleiter Gabor Rivo fand sie einen hervorragenden Leiter für das Projekt. Die Begeisterung der Teilnehmer spricht dafür, dass es auch im nächsten Jahr Schönbacher Chortage geben wird.

