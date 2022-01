Pulver aus geriebener Natter statt Ivermectin

Seit zwei Jahren kämpft die Welt gegen Corona. Ein Blick in die Archive von Zwettl und Stift Zwettl zeigt, dass es nicht die erste Krankheit ist, die die Menschen vor große Herausforderungen stellt. Ein historischer Streifzug durch die Pandemie-Geschichte mit spannenden Parallelen zur aktuellen Corona-Situation:

Die Pest in Zwettl. Erste Aufzeichnungen über die Behandlung der Pest finden sich im Archiv des Stiftes Zwettl aus dem Jahr 1587. In der „Concilia Medica“ wird dabei vor „Speisen, die einen schweren Bauch machen“ gewarnt. Außerdem geht man von einer Übertragung über streunende Hunde aus. „Eine der ersten Maßnahmen war damals, diese zu erschlagen“, erklärt Stiftsarchivar Andreas Gamerith.

In der zweiten Jahreshälfte 1649 bricht die Pest schließlich in Zwettl aus. Insgesamt sterben in diesem Jahr 136 Menschen an der Krankheit. Weil 1679 erneut die Pest in Wien ausbricht, beschließen der ehrsame Rat und die Bürgerschaft, dass in Zwettl ab sofort bei jedem Stadttor zwei und an der Pforte bei der Tuchwalke (am unteren Ende der heutigen Kuenringerstraße) ein Bürger wachen sollen.

Totengräber werden angestellt. Dieser verstärkte Wachdienst nützt nichts, die Pest kommt erneut nach Zwettl. Die Toten werden außerhalb der Stadt, wahrscheinlich am Weißen Berg auf der „Gstetten“, begraben. Der Rat stellt zu diesem Zweck am 1. November 1679 eigens zwei Totengräber an.

Natter-Pulver statt Ivermectin. Ein Blick in die Archive zeigt abenteuerliche Maßnahmen, mit denen sich die Menschen vor dem „Schwarzen Tod“ zu schützen versuchen: „Es schwang immer der Aspekt der Pest als Strafe Gottes mit. Man wusste nicht, wie sich die Krankheit verbreitet“, erklärt Gamerith. Deshalb tragen Gläubige Gebete in Amuletten, darunter etwa den Spruch „Kreuz Christi rette mich, der Eifer für dein Haus befreie mich“, es werden stündliche Messen abgehalten. Statt zu Ivermectin (das Pferdeentwurmungsmittel, zu dem FPÖ-Abgeordneter Herbert Kickl entgegen Expertenmeinung gegen Corona rät) greifen die Menschen zu Pillen aus Pulver geriebener Natter und Krötenleber, tragen Quecksilber um den Hals und verbrennen Hühnerklauen und andere stinkende Gegenstände. „Mancher fiel ob des Gestankes in Ohnmacht“, sagt Gamerith.

Social Distancing und Quarantäne. Es wird dazu geraten, Speichel regelmäßig auszuspucken, statt runterzuschlucken. Es soll an in Essig getunkten Tüchern gerochen, die Nasenlöcher mit Knoblauch bestrichen werden. Man soll sich entfernen „und an einen anderen, gesunden Ort beizeiten weichen“, heißt es in Aufzeichnungen – das „Social Distancing“ ist damit geboren. Auch die selbstauferlegte Quarantäne wird umgesetzt: Wenn man von einem Infizierten Besuch hat, soll man sich „eine Zeit von anderen fernhalten“.

Lockdown und Grenzkontrolle. Ein Buch aus dem 18. Jahrhundert erzählt im Stift Zwettl von Szenen in Wiener Neustadt um 1679: Damals werden „alle Freudenfeste“ abgeschafft, Schulen schließen. Händler müssen Geld in Essig und Wasser werfen, um es zu desinfizieren. Um 1713 ruft der damalige Abt Melchior von Zaunagg im Stift Zwettl die Dorfrichter zusammen und erlässt, keine fremden Leute zu beherbergen. Außerdem sei „Musik abzustellen“. Fremde müssen in den Städten einen Eid schwören, dass sie nicht aus Orten mit der Pest kommen. Später reicht auch das nicht, es braucht behördliche Bestätigungen.

Fake News. Auch die heute oft beschworenen „Fake News“ gibt es: Ein unscheinbares Einlageblatt in den Ratsprotokollen des Marktes Hadersdorf am Kamp landet in Stift Zwettl. Dort ist von 170.514 Menschen zu lesen, die in Wien bis 1679 dem Schwarzen Tod zum Opfer gefallen seien. Eine schwindelerregende Summe, sprechen heutige Schätzungen zwischen 7.196 Opfern in den Totenprotokollen und geschätzten 12.000 (dort sind auch jene Personen miteingeschlossen, die auf der Flucht außerhalb der Stadt gestorben sind). Warum also diese Falschmeldung? „Wir wissen es nicht“, sagt Archivar Gamerith.

Tote durch Pocken. Im 18. Jahrhundert sucht eine andere Krankheit Österreich und auch Zwettl heim – die Pocken. Ab 1785 lassen sich in den Pfarren der heutigen Stadtgemeinde Zwettl einzelne Pockenfälle nachweisen. 1787/88 kommt es zu einer massiven Krankheitswelle, von der vor allem die Stadt Zwettl und Friedersbach betroffen sind. Der Seuche erliegen in beiden Pfarren in Summe 20 Menschen, vorwiegend Kinder bis zu vier Jahren. Die nächste Krankheitswelle im Jahr 1795 fordert im Pfarrgemeindegebiet von Zwettl 36 Tote. In der Stadt selbst sterben damals 22 Menschen an den Pocken, das ist fast ein Drittel aller Todesfälle in diesem Jahr.

Impfappell vom Bezirkshauptmann. Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt der englische Landarzt Edward Jenner die moderne Pockenimpfung. Dabei bringt er in die Haut der Patienten eine kleine Menge eines Impfstoffes ein, den er aus der Lymphe an Pocken erkrankter Kühe gewonnen hat.

Trotz des Impfangebotes sind die Zwettler skeptisch. Es geht in Österreich das Gerücht um, dass Menschen, die sich mit Kuhpocken impfen ließen, zu Rindern mutieren würden.

Am 11. Juli 1851 schreibt Bezirkshauptmann Josef Schmid an die Gemeindeführung, dass ihm der Bezirksarzt Anton Großkopf über die am 10. Juli in der Pfarre Zwettl vorgenommene Hauptimpfung berichtet habe, zu der zwar Kinder aus der Stadt Zwettl und aus Moidrams erschienen waren, aus den Katastralgemeinden aber niemand. Er beauftragt Bürgermeister Franz Haunsteiner, einzuwirken, dass „die Leute endlich einmal die durch die Impfung gebotene Wohlthat einsehen“ und sich bei der am 17. Juli nachmittags um 3 Uhr im Schulhause in Zwettl vorzunehmenden Nachsicht mit ihren impfungsfähigen Kindern einfinden und „sich hiebei anständig gegen die Impfärzte betragen“.

Haunsteiner lässt eine entsprechende Kundmachung in Böhmhöf, der Koppenzeil und im Oberhof anschlagen und weist die dortigen Ortsvorsteher an, die betroffene Bevölkerung zur Teilnahme an der Impfung anzuhalten.

Politiker als schlechte Impf-Vorbilder. Nicht nur die Bürger sind schleißig, was das Impfen angeht, auch die hohe Politik macht kein gutes Bild: Am 1. Juli 1853 rügt Bezirkshauptmann Schmid die Zwettler Gemeindeführung, weil bei der letzten Impfung kein Mitglied des Gemeindevorstands anwesend war. Am 25. Juli desselben Jahres weist Josef Schmid den Zwettler Bürgermeister an, Johann Fröhlich aus Sallingstadt für drei Tage in den Gemeindearrest zu sperren, weil dieser die Anordnung zur Impfung seiner Kinder nicht befolgt, stattdessen aber die Geistlichkeit, vermutlich Pfarrer Julius Zelenka aus Sallingberg, beschimpft hatte.

Allmählich zeigen die intensiven Bemühungen Wirkung, und die Pockenimpfung, die übrigens für alle Patienten gratis ist, wird mehr und mehr angenommen, was sich auch in den sinkenden Sterbezahlen äußerte. Dennoch sterben 1874 in der Stadt Zwettl noch 21 Personen an dieser Krankheit.

Spital für Typhus-Erkrankte. Wir springen abschließend zum Jahr 1908, selber Ort, andere Krankheit: Im Stift Zwettl wird ein Infektionsspital für Typhus-Erkrankte gebaut. Es besteht aus zwei Krankenzimmern, einem Desinfektionsort, einem Abort und einer Wohnung für ein Ehepaar, das die Kranken pflegt. „Es waren dies die Anfänge von unserem modernen Medizinwesen“, erklärt Gamerith. Heute ist das Gebäude ein Privathaus.

Mitarbeit: Friedel Moll