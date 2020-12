Eine interessante Zugangsweise wählte der Gemeinderat in Pölla bei der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres. Kurz vor der Sitzung absolvierten alle anwesenden Mitglieder einen Corona-Schnelltest um wirklich auf Nummer sicher gehen zu können. Positiv wurde dabei niemand getestet. „Uns ist wichtig, Weihnachten bei unseren Familien und ohne Quarantäne verbringen zu können“, meint Bürgermeister Günther Kröpfl. Für die Sitzung entschuldigen ließen sich zwei Gemeinderäte der Bürgerliste für Pölla.

2021 wird der Sparstift angesetzt

Hauptthema der Sitzung war der Haushaltsvoranschlag 2021. Dieser wurde vom Gemeinderat einstimmig angenommen. Auf große Experimente will man sich nach den zahlreichen Investitionen von 2020 aber nicht einlassen. Laut Kröpfl wird jetzt der Sparstift für mehrere Jahre ein wesentlicher Faktor sein. „Wir haben heuer große Summen in Breitbandausbau, Volksschule und Straßenbau investiert. Jetzt versuchen wir wieder, einen ausgeglichenen Haushalt zu führen“, erklärt er.

ÖVP-Bürgermeister Günther Kröpfl. Gemeinde Pölla

Ein paar Investitionen wird es trotzdem geben. So wird die Feuerwehr Wegscheid ein neues HLF1-Einsatzfahrzeug bekommen. Auch in den Wegebau werden rund 100.000 Euro investiert.

Gute Nachrichten gibt es beim Grundstücksverkauf. Noch nie hätte es so viele Interessenten an Baugründen in Pölla gegeben. Bereits in der letzten Sitzung wurde der Verkauf von drei Grundstücken beschlossen. Jetzt kamen wieder zwei dazu. „Man sieht, dass die Stadtflucht zunimmt und auch im Waldviertel angekommen ist“, meint der Bürgermeister.

Verlängert wurde zudem die Mitgliedschaft in der Leader-Region Kamptal. Laut Kröpfl wurde in der letzten Periode der 16-fache Mitgliedsbeitrag wieder hereingeholt. Deshalb gäbe es keinen Grund, die erfolgreiche Mitgliedschaft nicht erneut zu verlängern.