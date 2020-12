Die Vogelgrippe, die Anfang 2017 einigen Schwänen das Leben gekostet hat, ist wieder ein aktuelles Thema. Die Gemeinden Echsenbach, Großgöttfritz, Pölla, Rappottenstein, Schwarzenau, Waldhausen und Zwettl wurden zum Risikogebiet erklärt. Dort gelten wieder die Präventionsmaßnahmen, sprich die Stallpflicht für das Geflügel.

Zwar gibt es derzeit keine aktuellen Erkrankungen bei Vögeln und Geflügel, aber das Risiko eines Ausbruches werde im Hinblick auf Fälle in den Nachbarländern als hoch bewertet. Daher wurden in enger Abstimmung mit den Bundesministerien, den Bundesländern, der AGES, der Österreichischen Qualitätsgeflügelvereinigung (QGV) und der Zentralen Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Geflügelwirtschaft (ZAG) die Risikogebiete in Österreich ausgewiesen. „Dazu wurden jene Regionen herangezogen, die sich in der Nähe zu den bereits positiv getesteten Wildvögeln in Bayern befinden, sowie jene, die entlang Flussläufen und Seen liegen, bei denen bereits bei der damaligen Vogelgrippe 2016/2017 positiv getestete Wildvögel gefunden wurden“, heißt es auf der Homepage des AGES.

In den sieben betroffenen Gemeinden müssen nun Enten und Gänse von übrigem Geflügel getrennt gehalten werden. Das Geflügel darf nur mehr in Ställen oder in oben abgedeckten Haltungsvorrichtungen untergebracht werden. Weiters dürfen Wildvögel nicht mit Futter oder Wasser, das für das Geflügel bestimmt ist, in Kontakt kommen. Die hygienischen Sicherheitsmaßnahmen müssen erhöht werden. Die Geflügelhalter müssen außerdem den Amtstierarzt verständigen, wenn Hühner weniger Futter und Wasser zu sich nehmen, die Eierproduktion zurückgeht oder mehrere Tiere sterben. Auch tot aufgefundene Wild- und Wasservögel sind dem Amtstierarzt zu melden.

Geflügelpest fast jedes Jahr ein Thema

Obwohl keine Gefahr für den Menschen besteht, ist Vorsicht geboten, so auch bei Martin Wagner in Königsbach. Er ist Obmann des Vogel- und Kleintierzuchtvereins Zwettl und sagt: „Es ist schwierig. Wenn die Stallungen zu klein sind, wird das zum Problem.“

Wagner besitzt selber Enten, Gänse und Hühner. Die Tiere können üblicherweise das ganze Jahr über im Freien sein. Gerade auch jetzt, wenn kein Schnee liegt, ist das Geflügel gerne in der Natur. Mit einer leichten Form der Geflügelpest haben die Züchter fast jedes Jahr zu kämpfen, sagt Wagner: „Das fängt im Herbst an. Vor einigen Jahren war es extrem. Da kann es schnell passieren, dass man den ganzen Bestand vernichten muss.“

Aktuell kenne er aber niemanden, bei dem das passiert ist. Hauptursache für eine Ansteckung sei, wenn Vögel in den Gärten der Züchter landen. „Einige Wildvögel haben den Virus in sich und tragen ihn in die Gärten der Kleintierzüchter“, sagt Wagner. Vor allem fließende Gewässer werden gerne von Wildenten oder Schwänen „angeflogen“ – benachbarte Gärten sind dann gefährdet.

Auch kleine Zucht sollte gemeldet sein

Der Bezirksbauernkammer-Obmann Dietmar Hipp sagt zur Situation: „Es kann dramatisch werden. Für die Züchter ist es unerträglich, wenn die ganze Herde stirbt.“ Mittlerweile könne man mit der Situation aber gut umgehen. Hipp appelliert vor allem an Private, die wenig Geflügel halten, das zu melden: „Wenn das nicht offiziell gemacht wird und diese Standorte nicht aufscheinen, kann das dann zum Problem werden.“