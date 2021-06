Am Modellflugplatz Edelhof ging Auto in Flammen auf .

Ein Auto ging am Donnerstag gegen 11.30 Uhr am Modellflugplatz in Edelhof in Flammen auf. Die Feuerwehr Rudmanns wurde bei den Löscharbeiten von den Wehren Stift Zwettl, Zwettl-Stadt, Kleinschönau, Gerotten, Mitterreith und Friedersbach unterstützt.