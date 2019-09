Nach der heiligen Messe am 1. September gratulierten Mitglieder des Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrates und die Kirchenbesucher in Siebenlinden Pater Ägid Traxler zu seinem 25-jährigen Jubiläum als Pfarrer in Siebenlinden.

Stellvertretend für die gesamte Pfarrgemeinde bedankte sich der Vorsitzender des Pfarrgemeinderates Johann Zwingenberger für seinen Einsatz mit folgenden Worten: „Wir wollen dir heute danke sagen für die 25 Jahre hier in unserer Pfarre. Mit dir haben wir einen sehr guten Priester und Freund gefunden. Sei es bei kirchlichen Festen, Feiern oder Renovierungsarbeiten, wir haben immer die Gemeinschaft gesucht und gut zusammen gearbeitet.“

So freue es die Gemeinde, jeden Sonntag und Feiertag die heilige Messe in Siebenlinden und in Groß Wolfgers mit Traxler feiern zu können. „Mit Gottes Segen und Hilfe hoffen wir auf weitere gute Jahre und wünschen dir viel Gesundheit“, sagte Zwingenberger. Die Messe wurde musikalisch von Bettina Graf und Maria Poiss und an der Orgel von Robert Haumer umrahmt. Eine berührende Überraschung für den Jubilar war ein vorgetragenes Lied der Kirchenbesucher, dessen Text von Rupert Mörzinger stammt.