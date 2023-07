Echsenbach feiert Zuwachs von 25 neuen „Natur im Garten“-Plaketten

Die Marktgemeinde Echsenbach hatte mit einem Plus von 25 Plaketten den größten Zuwachs in der Kategorie der Gemeinden unter 2.000 Einwohnern. Insgesamt zieren nun 41 „Natur im Garten“ Plaketten die Gartenzäune in der Gemeinde.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeichnete jene drei Gemeinden in Niederösterreich aus, in der besonders viele neue private Gärten den Weg zu „Natur im Garten“ gefunden haben. Die Stadtgemeinde Ebreichsdorf (Bezirk Baden) hatte mit einem Plus von 29 Plaketten den größten Zuwachs in der Kategorie der Gemeinden über 10.000 Einwohnern. Die Marktgemeinde Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg) hatte mit einem Plus von 11 Plaketten den größten Zuwachs in der Kategorie der Gemeinden zwischen 2.000 und 10.000 Einwohnern

Natur im Garten“ setzt sich seit über 20 Jahren für die Ökologisierung der Gärten und Grünräume in Niederösterreich ein. Im Mittelpunkt stehen die drei Kernkriterien: Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel sowie auf Torf. Zugleich wird großer Wert auf biologische Vielfalt und Gestaltung mit heimischen und ökologisch wertvollen Pflanzen gelegt. Die Plakette wird im Rahmen einer persönlichen Gartenberatung vor Ort gegen einen Selbstbehalt verliehen. Anmeldung beim „Natur im Garten“ Telefon: +43 2742/74 333 oder gartentelefon@naturimgarten.a