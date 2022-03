Was wurde aus dem Leiter des BFI?

Sein Name ist untrennbar mit dem Beruflichen Bildungszentrum in Sigmundsherberg, oder auch BFI genannt, verbunden. Johann Palkovich begleitete dessen Werdegang von 1976 an, zuerst als Ausbildner und Bereichsleiter, ab 1990 als Leiter. In dieser Zeit wurde das BFI drei mal ausgebaut und um Ausbildungsmöglichkeiten, wie Mechatronik oder Anlagentechnik, erweitert. Großes Highlight war die Auszeichnung mit dem Anton-Benya-Preis, den Palkovich im Namen aller Kollegen annahm.

2014 verabschiedete sich der BFI-Leiter schließlich in die Pension. Er bleibt allerdings weiterhin öffentlich engagiert. So ist Palkovich seit 2016 Landesvorsitzender der Pensionisten im ÖGB. „Ich bemühe mich darum, alle Interessen der Pensionisten in den Landesvorstand einzubringen“, betont der bald 73-Jährige.

Privat ist Palkovich nach wie vor fit auf den Beinen. So geht er regelmäßig Walken und Radfahren. Im Wohnort Schwarzenau ist er Mitglied des Pensionistenverbandes. Daneben widmet er auch den insgesamt vier Enkelkindern viel Zeit.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden