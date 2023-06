Volksschule Schwarzenau zum 5. Mal mit Gütesiegel ausgezeichnet

Bereits zum fünften Mal seit 2017 darf sich die Volksschule Schwarzenau über die Verleihung des Gütesiegels „Singende-Klingende-Schule“ für besondere Leistungen im Bereich des vokalen Musizierens freuen. So konnten Schülern und Lehrerinnen im März im Rahmen der Musicalvorstellungen „Mitternacht auf Schauerstein“ unter Beweis stellen, dass die gesangliche Ausbildung einen ganz besonderen Stellenwert in der schulischen Ausbildung einnimmt. Der Musicalgesang auf hohem Niveau war eingebettet in die Synergien des Unterrichtsfaches „Spielmusik“ (Kooperation mit dem Musikschulverband Vitis), sowie in die der gesamten Schulgemeinschaft, und wurde so zum Highlight des Schuljahres 2022/23.