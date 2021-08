Der 27-jährige Mathias Brandweiner schenkt den Berlinern ein – und das im wahrsten Sinne: Er ist Chefsommelier im „Pots“, dem Signature Restaurant des Ritz-Carlton Hotels. Dort betreut er eine Weinkarte mit 500 verschiedenen Weinen und leitet als Restaurantchef ein 20-köpfiges, internationales Team.

Angefangen habe alles in der HLF Krems, erzählt der 27-Jährige: „Dort habe ich den Jungsommelier gemacht und mir ein Basiswissen über Wein angeeignet.“ Es folgt ein kurzer Aufenthalt in Kitzbühel, bevor er in Wien die Sommelier-Ausbildung macht. Nach dem Bundesheer ist er als Angestellter bei der Restauranteröffnung im Sofitel Vienna Stephansdom in Wien dabei, bevor es den Sitzmannser ins Ausland zieht: „Zuerst wollte ich nach New York, aber dort darf man als 18-Jähriger noch keinen Alkohol ausschenken.“ Es wurde schließlich London, wo er die international anerkannte „Certified Sommelier“ – quasi die höchste Stufe der Weinkenner – absolviert.

Der Weinberater von Fergie und Campbell

In der Hauptstadt Großbritanniens arbeitet er in den Top-Häusern „The Lanesborough London“ und im „Bulgari London“. Dort berät er auch echte Promis über den „richtigen Tropfen“, darunter Sängerin Fergie, Prinz William und Naomi Campbell – letztere besteht sogar explizit auf Brandweiners Service: „Ich war der einzige, der sie bedienen durfte, wir hatten gleich einen persönlichen Draht.“

Nach eineinhalb Jahre ist die Geldbörse leer: „Mir wurde die Stadt einfach zu teuer“, sagt Brandweiner. Damals zahlte er 900 Euro im Monat für die Miete eines „Schuhkartons“, wie er selber sagt. Ihn zieht es weiter nach Berlin – auf Anraten einer berühmten Radiomoderatorin: „In London fuhr ich jeden Tag eineinhalb Stunden von der Arbeit heim und habe in dieser Zeit oft Ö3 und Gerda Rogers Sternstunden gehört“, sagt Brandweiner lachend. Er ruft an und fragt Rogers, ob der Umzug nach Berlin die richtige Entscheidung sei. Sie sagt ja, er packt seine Taschen und zieht in Deutschlands Metropole: „Ich hab gleich gemerkt, dass das meine Stadt ist. Die Berliner sagen: ‚Wir sind arm, aber sexy.‘ Es ist eine Weltstadt, aber gemütlicher als London.“

Schorle oder Gspritzter? Die feinen Unterschiede

In Berlin hat er auf Anhieb Erfolg und arbeitet unter anderem für die Michelin-Sterneköche Heinz Beck, Pierre Gagnaire oder Alain Ducasse. „Es ist ein Wahnsinn, wenn du einen Drei-Sterne-Teller rübergeschoben bekommst und die Weinbegleitung dazu machst.“ Dabei zeige sich auch der Unterschied zu Österreich: „In Österreich sind viele Lokale patriotisch, und die Karte besteht zu 95 Prozent aus österreichischen Weinen. In Berlin ist das anders“, erzählt Brandweiner.

Über seinen österreichischen Akzent kommt er rasch ins Gespräch mit seinen Gästen – und drückt den Berlinern auch mal eine Wuchtl rein: „Wenn jemand fragt, ob er eine Schorle haben kann, antworte ich: Klar kannst einen Gspritzn haben.“ Generell komme der österreichische Dialekt gut an: „Da bist du gleich ein Star, das wird oft mit Skiurlaub und Schnitzel verbunden“, sagt der 27-Jährige lachend.

Das Waldviertel spielt trotz „High Life“ in Berlin noch immer eine wichtige Rolle im Leben des Sitzmannsers: Alle zwei bis drei Monate besucht er seine Eltern, zuletzt vergangenes Wochenende zum 60. Geburtstag der Mama: „Das erdet mich und bringt Ruhe“, sagt Brandweiner, der dann auch die heimische Kulinarik genießt: „Viele glauben, dass ich nur in vornehme Lokale gehe. Das stimmt nicht, es geht nichts über einen Heurigen mit einem Gspritzn.“

Ein Ritterschlag und Mohnnudeln von daheim

Der Höhepunkt seiner bisherigen Karriere folgt 2018: Ein Netzwerker des Ritz-Carlton plant ein neues Restaurant – mit Brandweiner als Restaurantchef und Sommelier: „Wenn die dich als 24-Jährigen anrufen und deine Expertise haben wollen, ist das ein echter Ritterschlag.“ Ende 2018 öffnet das „Pots“ am Potsdamer Platz, ein Jahr später erhält Brandweiner die Auszeichnung „Gastgeber des Jahres“. Aktuell ist er von den Rolling Pin Awards für die 50 besten Sommeliers Deutschlands nominiert.

Brandweiner bringt den Deutschen aber nicht nur edle Tropfen aus der Wachau und Co. näher, sondern auch Deftiges: Vor eineinhalb Monaten veranstaltete er einen „Pop Up Heurigen“, seine Eltern brachten hausgemachtes Schmalz und Grammeln. „Der Papa hat sogar Waldviertler Mohnnudeln selber gewuzelt, es war ein absoluter Erfolg“, sagt Brandweiner und lacht. Eine Fortsetzung soll bald folgen...