SMS-Betrug Großgöttfritz: WhatsApp von "Tochter" kostete 4-stelligen Betrag

Lesezeit: 2 Min RZ Red. Zwettl

Symbolbild Foto: fizkes/Shutterstock.com

N och immer haben WhatsApp-Betrüger Erfolg. Diesmal kam eine 61-Jährige aus der Gemeinde Großgöttfritz zu Schaden. Laut Polizei erhielt die Frau am 27. Februar um 14.58 Uhr eine betrügerische SMS mit dem sinngemäßen Inhalt: „Hallo Papa und Mama, mein Handy ist kaputt, schick mir eine WhatsApp.“ Im Anschluss nahm die 61-Jährige über WhatsApp mit der angegebenen Rufnummer Kontakt auf, in der Meinung, es handle sich dabei um ihre in Wien lebende Tochter.