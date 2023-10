Georg Schiller: „Unsere Soldaten sind im UN-Auslandseinsatz gefragt“

NÖN: Sie haben drei Ihrer Soldaten gerade im Camp Naqoura der Vereinten Nationen im Südwesten des Libanon. Sie sind im Einsatz zur Friedenssicherung. In der Region herrscht Krieg, und vor kurzem erst ging im Gebiet von UNIFIL eine Rakete nieder. Wie geht es Ihren Leuten? AAB4-Kommandant Georg Schiller: Unseren Soldaten geht es gut, solche Ereignisse können aber in einem Krisengebiet nicht ausgeschlossen werden. Wir haben dort eine Frau und zwei Männer vom Aufklärungs- und Artilleriebataillon 4 (AAB4) im Einsatz der Friedenstruppe UNIFIL (Infobox). Es gibt im Gebiet von UNIFIL Schutzräume, die bei Raketenbeschuss aufzusuchen sind und entsprechenden Schutz bieten. Die Soldaten dort sind sehr gut ausgerüstet, sie haben z.B. ballistische Schutzwesten, geschützte Fahrzeuge, so dass sie bei erhöhter Bedrohung ihren Auftrag erfüllen können. Sie wurden für diesen Auslandseinsatz speziell ausgebildet.

Müssen unsere Soldaten damit rechnen, dass sie Kampfhandlungen ausgesetzt werden, wenn sie ins Ausland gehen?Schiller: Wir gehen mit unseren Auslandseinsätzen zur Friedenssicherung. Da ist es meistens so, dass keine unmittelbaren Kampfhandlungen erwartet werden, Syrien und der Libanon etwa kämpfen aktuell nicht mit Israel. Ein Risiko bei militärischen Einsätzen besteht immer, der beste Schutz neben einer guten Ausrüstung ist jedoch unsere exzellente Ausbildung unserer Soldaten. Wir haben vom AAB4 aktuell auch eine Soldatin und einen Soldaten im Kosovo. 35 Soldaten sind Anfang Oktober erst aus diesem Einsatzraum zurückgekehrt. Dort waren im Sommer erhöhte Spannungen zwischen den Ethnien aber auch zwischen Serbien und dem Kosovo, aktuell ist es gerade herausfordernd im Nahen Osten.

Welche Aufgaben übernehmen Ihre Soldaten im Libanon? Schiller: Wir machen dort einen Teil der Versorgung für UNIFIL, wie eine Spedition. Unsere Soldaten transportieren auch Personen zum/vom Flughafen.

Heißt das, die Soldatin und Soldaten aus dem AAB4 haben genaue Order, was zu tun ist? Schiller: Ja, das nennt man ein Mandat, aus dem sich die Aufträge ableiten. Bei diesen Friedenseinsätzen wie im Libanon gibt es Einsatzregeln, Rules of Engagement in Arms Conflict. Darin ist genau geregelt, welche Befugnisse die Soldaten haben und wer welche Entscheidungen treffen kann. Bei Auslandseinsätzen wird genau vorgegeben, was ich tun darf, weil es ja um den Erhalt des Friedens geht. Da bekommt jeder Soldat eine Faltkarte, auf der steht, was er darf und was er nicht darf.

Wie lange bleiben die Soldatinnen und Soldaten im Ausland?Schiller: Sechs bis zwölf Monate sind die Regel. Die Vereinten Nationen wünschen, dass wir unsere Soldatinnen und Soldaten grundsätzlich für zwölf Monate entsenden, weil die Soldaten dann die Situation vor Ort besser kennen und es weniger Übergangsphasen gibt.

Ist es üblich, dass Sie auch Frauen ins Ausland schicken?Schiller: Wir brauchen viel mehr Frauen beim Bundesheer. Wir bilden in Österreich die Soldatinnen und Soldaten für den Auslandseinsatz bestens aus, sie lernen vorher das Land und die Gegebenheiten genau kennen. Dazu gehört auch, über die Verhaltensweisen der jeweiligen Länder genau Bescheid zu wissen. In manchen Ländern, wo wir im Einsatz sind, dürfen Männer keinen Kontakt mit Frauen haben, deshalb sind Soldatinnen so wichtig, weil nur sie – etwa aus Glaubensgründen – Zugang zu Frauen haben können und nur so ein vollständiges Lagebild hergestellt werden kann. Nur mit einem umfassenden Lagebild kann man einen militärischen Auftrag bestmöglich erfüllen.

Melden sich Ihre Soldaten vom AAB4 freiwillig fürs Ausland? Schiller: Ja. Für jeden Auslandseinsatz gibt es spezielle Ausbildungen und Vorbereitungen. Für Katastrophengebiete wie Erdbebengebiete gibt es andere Ausbildung wie für Krisengebiete. Besonders gefragt sind unsere Aufklärer vom AAB4. Wir brauchen ungefähr drei Monate für die Soldaten, um sie auf den speziellen Einsatzraum vorzubereiten. Sie werden in speziellen Verfahren und an Geräten, die im Einsatzraum verfügbar sind, ausgebildet. Weil es im Ausland meist zusätzliche erforderliche Ausrüstung, zum Beispiel Störgeräte gegen Sprengfallen, gibt, als bei uns in Allentsteig. Zusätzlich werden unsere Soldaten auf Cultural Awareness vorbereitet, weil die Herausforderung auch ist, mit den anderen Kulturen der UN-Soldaten zusammenzuleben, mit Soldaten aus Ghana, China oder Indonesien, Indien und Malaysia und nicht nur mit der dort lebenden Bevölkerung.

Waren Sie selbst auch im Auslandseinsatz?Schiller: Ja, am Golan und am Balkan. Dort hatten wir zum Beispiel internationale Küche – das ist auch nicht jedermanns Sache. Man muss sich mit der Sprache des jeweiligen Landes auseinandersetzten, um die Verkehrszeichen lesen zu können, und man muss sich auch mit giftigen Pflanzen und Tieren auskennen, Schlangen zum Beispiel. Wir bringen aus Österreich viele Dinge, die wir für den Auslandseinsatz brauchen, in das jeweilige Land mit hinein, etwa Medikamente, um die begrenzten lokalen Ressourcen für die Bevölkerung zu belassen.

Was war Ihre wichtigste persönliche Erfahrung, die Sie im Auslandseinsatz gemacht haben?Schiller: Ich glaube, jeder österreichische Soldat, der im Auslandseinsatz war, schätzt seine Heimat im Vergleich zu dem, wie die Menschen in manchen Gebieten leben müssen. Man ist vielleicht noch mehr stolz, dass man diese Menschen dort schützen und ihnen helfen darf und dass unsere Republik Österreich keine Selbstverständlichkeit ist.

Unifil im Libanon: United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL, deutsch Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon) ist eine Beobachtermission der Vereinten Nationen im Libanon. Die UNIFIL-Mission wurde 1978 ins Leben gerufen und ist eine der ältesten aktiven UN-Beobachtermissionen. Das Hauptquartier ist seit 1978 in Naqoura stationiert. Die Beobachtermission hatte ursprünglich die Aufgabe, den Abzug der israelischen Truppen zu bestätigen, den die Resolution 425 einforderte. Außerdem sollte sie dazu dienen, den Frieden und die Sicherheit im südlichen Libanon wiederherzustellen, und schließlich der libanesischen Regierung helfen, die Souveränität und ihre Autorität in dem Gebiet wieder zu erlangen. (Quelle: Wikipedia)

Zur Person: Mag. (FH) Georg Schiller ist Oberst des Generalstabsdienstes, verheiratet, drei Kinder. Seit 1. Juli 2023 ist er Kommandant im Aufklärungs und Artillerie-Bataillon 4 des Österreichischen bundesheer, Liechtensteinkaserne Allensteig. Seine Auslandseinsätze waren: EUROR ALTHEA, UNDOF, EU Operation HQ Laraissa Griechenland, EUNAVOR MED Sophia.