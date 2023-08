Kinder entdecken die Welt des Karate mit der Sportunion in Echsenbach

Laute Schreie und schnelle Techniken beim „Sommer-Spaß in Echsenbach“. Am Samstag, den 19. August gastierte der „Sommer-Spaß in Echsenbach“ bei Sportunion Bushido Echsenbach. Über 20 Kinder verbrachten einen lustigen Nachmittag mit vielen koordinativen Herausforderungen beim Erlernen einfacher Karate Techniken, der Fallschule, der Ball-Koordination und Spielen zum Austoben.

Das Highlight war wie immer das Treten und Schlagen in die Schlagpolster mit lautem Kampfschrei. Neben kleinen Vorführungen gab es für jedes Kind noch eine Urkunde. Abseits der Kampffläche wurden die Kinder und Eltern mit Mehlspeisen, Kaffee und Säften verköstigt.

Herzlichen Dank an das Betreuerteam allen voran mit Michaela Stiegler, Jacqueline Hann, Daniela Hann, Bernhard Pöll, Peter Gruböck, Martin Schüpany, Monika Schüpany, Petra Zeilinger, Denise Meisl, Nina Stiegler, Anastasia Sachata und Miriam Stiegler für diese gelungene Veranstaltung.