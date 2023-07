Chorseminar „Voice-Works“ startet wieder in Schönbach

Schon eine bestens eingeführte Tradition, man kann auch sagen Institution, ist der Sommer-Workshop „Voice-Works“ für Chor- und Sologesang im Juli in Schönbach.

Die Chorgruppe wird von Miriam Fuchsberger, die am Bruckner Konservatorium Linz lehrte und über 13 Jahre Leiterin der „United Voices“ war, geleitet. Seit 2012 führt die Wahlwienerin nun in Wien das „Gospel Projekt“ und ist neben ihrer Lehrtätigkeit am iPOP Institut (mdw, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) und als privater Vocal-Coach eine gefragte Referentin.

Die Soloklasse wird wieder von Martin Obereder und Ines Reiger geleitet. Martin „Smooth“ Obereder ist ein Urgestein des Chor-Workshops, aber auch durch seine Lehrtätigkeit im Salzburger Mozarteum und seine erfolgreiche Musikerkarriere bekannt. Ines Reiger ist zwar erst seit 2021 im Team, doch bei weitem kein Neuling, im Gegenteil: Sie gilt als Grand Dame des österreichischen Jazzgesanges mit diversen Auftritten für internationale Produktionen und eigenen Projekten. Sie ist unter anderem auch als Moderatorin zahlreicher Radiosendungen auf Ö1 (Jazznacht) bekannt. Zudem unterrichtet sie seit vielen Jahren auf den Musikuniversitäten Wien, Graz und Linz.Jeden Abend gibt es Jam-SessionsNachmittags wird mit Alfred Bäck an den Rhythmuskompetenzen gefeilt, und danach gibt es für alle Teilnehmer die Möglichkeit, sich in einem von zwei kleineren Ensembles mit unterschiedlicher Schwierigkeit und verschiedenen Musikgenres („Comedian Harmonists“ bzw. „Alte Musik“), heuer erstmals unter der Leitung von Michael Hammerl, einzufinden. Gleichgeblieben sind die spannenden und abwechslungsreichen allabendlichen Jam-Sessions im Szenelokal „Biergwölb“, wo die Sänger sich mit Begleitband als Solisten ausprobieren können. Das gilt sowohl für gesangliche als auch instrumentale Darbietungen.

Der Chor- und Sologesangs-Workshop findet seinen krönenden Abschluss mit den Konzerten der Soloklasse am Freitag, 14. Juli, ab 20 Uhr, geleitet von Martin Obereder und Ines Reiger. Am 15. Juli ab 15 Uhr haben dann der Chor unter der Leitung von Miriam Fuchsberger bzw. die beiden Ensembles von Michael Hammerl ihren großen Auftritt im Initiativenraum der Mittelschule Schönbach.

Weiter Informationen gibt es im Internet unter www.voice-works.at