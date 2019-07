Die Stadtkapelle Allentsteig veranstaltete am 27. Juli ihr alljährliches Sommerabendkonzert auf der Wiese vor dem Musikheim, welches wie gewohnt durch aufgestellte Strohballen und Lichterketten Heurigen-Ambiente ausstrahlte.

Musiker trotzten dem Regen in Allentsteig .

Trotz vorausgesagtem eher schlechteren Wetters mit jederzeit möglichen Regenschauer hatten sich die Mitglieder der Stadtkapelle entschlossen, die Freiluftveranstaltung durchzuführen. Und so setzte auf der Wiese bei der Eröffnung durch das Jugendorchester der Stadtkapelle Allentsteig um 17 Uhr auch prompt leichter Regen ein.

Die jungen Musiker unter der neuen Leitung von Benedikt Hochleitner ließen sich von den Regentropfen allerdings nicht beirren und auch das bereits zahlreich erschienene Publikum blieb standfest und lauschte den dargebotenen Stücken, wie „Conquest of paradise“ oder „Final Countdown“.

Ab 18 Uhr und mit bereitsabgeklungenem Regen unterhielt die Gäste der Musikverein Gföhl unter der Leitung von Kapellmeister Josef Weber mit abwechslungsreichen Klängen – von Marsch über Polka bis hin zu flotten Rhythmen von den Beach-Boys und den Les Humphries Singers.

Jungmusikerleistungsabzeichen überreicht

Der Bezirksobmann-Stellvertreter der BAG-Zwettl Josef Weber überreichte im Laufe des Abends an zwei junge Musiker der Stadtkapelle Allentsteig für die bestandene Prüfung das Jungmusikerleistungsabzeichen. Jonas Eberl erhielt das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze auf dem Tenorhorn und Hannes Hofbauer das Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber auf dem Flügelhorn.

Auch der Obmann der Stadtkapelle Allentsteig Peter Hochleitner nutzte den Abend, um sich im Namen des Musikvereins offiziell zu Bedanken – zum einen bei Johann Rauch für die Neugestaltung des Musikheimwappens sowie des Musikvereintaferls, zum anderen beim Verein „Traktorfreunde Allentsteig“, die der Stadtkapelle eine Geldspende für den Ankauf neuer Marketenderinnen-Fässer zukommen ließen.

Nach dem anfänglichen Regen blieb der restliche Abend trocken und so wurden die Musiker und die Besucher für ihr Durchhalten belohnt und genossen noch einen herrlichen Abend mit guter Stimmung und Musik.