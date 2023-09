Arbesbach: 15. Ferienspiele begeistern 140 Kinder

Das Wetter stark bewölkt, immer wieder Regengüsse und 13 Grad. Nicht gerade das Wetter das man sich bei Ferienspielen Anfang August erwarten würde. Zwei Wochen später dann meist strahlender Sonnenschein bei 30 Grad - also Badewetter. Die Verschiebung der Ferienspiele auf Mitte August war im Nachhinein die richtige Entscheidung. Vor allem für die Kleinen, die nun ins Nass springen und auf der Wiese tollen konnten. Zwölf verschiedene Stationen inkl. Schminken konnten wieder absolviert werden. Es wurde gemalt, geforscht, gesportelt und viel gelacht. Zwölf Vereine warfen sich ins Zeug, um beeindruckenden 140 Kindern einen abwechslungsreichen Nachmittag bieten zu können. Die FF Pretrobruck versorgte mit kleinen Speisen und vor allem vielen erfrischenden Getränken. Es konnte der „Busserlpark“ genauso genutzt werden wie der Badeteich, die Sportanlagen waren ebenso eingebunden wie der Asphaltplatz beim Heizwerk. Auch die Gäste des nahen Stellplatzes haben gesehen, dass für die Jüngsten (hauptsächlich Volksschul- und Kindergartenkinder) etwas geboten wird. Genauso ist festzustellen, dass dieser Event auch von Nachbargemeinden und Feriengästen angenommen wird. Miteinander – ein Schlagwort, dass auf viele Bereiche zutrifft. Und wenn dann der Wettergott noch mitspielt, so quasi als Oberschiedsrichter, dann kann ja fast nichts mehr schiefgehen. Was bleibt unterm Strich: Kinder, Vereine – ihr wart super – weiter so!