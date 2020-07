Wetterbedingt musste die Veranstaltung vom Groß Gerungser Dornröschenpark in das Theater im Kopfbahnhof verschoben werden. Die Eröffnung des Wochenendes erfolgte durch den von Country und Folk inspirierten Singer-Songwriter Ian Fisher. Seine Mischung aus Politik-Kritik gegen Trump und Co. und unterhaltsamen Songs - so etwa bei einem Wiener Lied über die Hässlichkeiten Berlins - sorgten für angenehmes Live-Konzert-Flair. Er beendete mit einer Coverversion von "Rocky Top", einer der Hymnen von Tennessee, seinen Auftritt.

Nach dem Kurzfilm "Das beste Orchester der Welt" stellte Regisseurin Anita Lackenberger ihren Spielfilm "Ein wilder Sommer - Die Wachausaga" vor. Darin werden gesellschaftliche Umbrüche eines Wachauer Dorfs der 1980er durch die Schließung einer Fabrik und der daraus resultierenden Arbeitslosigkeit deutlich. Der Film wurde in Kooperation mit der Arbeiterkammer Niederösterreich präsentiert. AK-Bezirksstellenleiter aus Gmünd, Michael Preissl zog in seinen Eröffnungsworten Parallelen des Films zur aktuellen Coronasituation: "Es ist gerade eine unsichere Zeit, in der wir nicht wissen, in welche Richtung sich alles entwickelt." Gerade in Gmünd haben in den 80er Jahren etliche Betriebe schließen müssen.

Tag zwei mit Musik und Tragikomödie

Das Wochenende geht mit dem zweiten Teil am 18. Juli weiter. Der Abend beginnt bei freier Spende ab 19.45 Uhr mit einem Konzert von Alex Miksch und Anna Anderluh und einem weiteren Kurzfilm. Ab 21.30 Uhr kostet der Eintritt 6 Euro, um 21.45 Uhr wird der Film „Waren einmal Revoluzzer“ von Johanna Moder gezeigt. Darin bewegt sich das Leben zweier befreundeter Paare durch das plötzliche Erscheinen eines aus politischen Gründen aus Russland geflüchteten gemeinsamen Bekannten in ungewohnten Bahnen.