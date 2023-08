Liebesgeschichte in den Tiefen des Wiener U-Bahn-Netzes

Auch heuer sorgte das Sommerkino Niederösterreich für humorvolle Kino­abende und bot für jeden Geschmack etwas an. Bereits zum 12. Mal organisierte der Filmclub Zwettl einen Filmabend, diesmal im Gasthaus zur Goldenen Rose in Zwettl. Gezeigt wurde der Film „Sterne unter der Stadt“.

Der österreichische Spielfilm ist brandaktuell erst heuer gestartet. In den Hauptrollen sind Chris Raiber, Thomas Prenn, Verena Altenberg, Margarethe Tiesel und Harald Windisch zu sehen. Der junge Alexander wächst bei seiner Großmutter auf. An seinem zehnten Geburtstag verspricht er ihr, sich niemals zu verlieben, um nicht den gleichen schicksalhaften Weg zu betreten, wie es sein Vater getan hat. Dieser lebt in einem Tunnelsystem im Wiener Untergrund, weil er Alexanders Mutter am Sterbebett versprochen hat, sie unter der Erde niemals alleine zu lassen. Als junger Mann beginnt sich Alexander Sorgen um seinen Vater zu machen und beschließt in seiner Nähe zu sein.

Mit der Rolltreppe fährt er in die Tiefe zu seinem neuen Arbeitsplatz, einem kleinen Fundbüro der Wiener Linien im weit verzweigten Netz der U-Bahn. Dort begegnet Alexander zum ersten Mal Caro, die in einem Hutgeschäft arbeitet. Sein Versprechen sich nicht zu verlieben stürzt ihn ab diesem Moment in eine bittersüße Welt, in der er in einem leidenschaftlichen und dramatischen Kampf gegen die Zeit für Caro den Winter in den Sommer holt.