2. Echsenbacher Radwandertag: Vielfalt der Felder entdecken

Bei herrlichem Sommerwetter fand am Sonntag, 18. Juni der 2. Echsenbacher Radwandertag und Tag der offenen Landwirtschaft statt. Zahlreiche Radfahrer folgten auch heuer der Einladung des Bauernbundes Echsenbach und der Arbeitsgruppe „Freizeit, Jugend, Sport und Wanderwege“ zu einer entspannten Fahrradtour durch das Gemeindegebiet. Unterwegs gab es Verpflegungsstationen am Gemeinschaftshaus in Kleinpoppen und im Gasthof Klang. Zusätzlich verwöhnte das Team des Bauernbundes am Hof der Familie Kletzl in Gerweis Nr. 6 die Gäste mit regionalen Köstlichkeiten.

Vizebürgermeister Christian Kletzl und seine Familie luden zum Tag der offenen Landwirtschaft ein, wobei der Fokus dieses Jahr auf der Vielfalt der Felder lag. Entlang der Radroute informierten Feldtafeln die Radfahrer über Wissenswertes zu den verschiedenen Feldkulturen und ihren Besonderheiten. Auf diese Weise wurde den Teilnehmern nähergebracht, wie unsere Lebensmittel aussehen und gepflegt werden, bevor sie auf unseren Tellern landen.

Ein besonderes Highlight des Tages war eine Maschinenausstellung mit dem Motto „Einst & Jetzt“, die den Besuchern einen Einblick in die Entwicklung der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten bot. Die Kinder hatten die Möglichkeit, in einer eigenen Bastelecke Getreide-Mandalas zu gestalten und dabei viele verschiedene Feldfrüchte kennenzulernen. Zusätzlich sorgten eine Hüpfburg und verschiedene Spiele für Unterhaltung bei den jüngsten Besuchern.

Bei – endlich – sommerlichen Temperaturen genossen die zahlreichen Radfahrer und freiwilligen Helfer einen angenehmen Nachmittag in Gerweis. Es war eine perfekte Gelegenheit, die Natur zu erkunden, regionale Spezialitäten zu probieren und das ländliche Leben in vollen Zügen zu genießen.