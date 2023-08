Jugendliche schnuppern Berufsluft in Echsenbach

Insgesamt 20 Jugendliche nutzen die Sommermonate für ihr Pflichtpraktikum beziehungsweise einer Ferialarbeit bei Hartl Haus. In vielfältigen Aufgabenbereichen gibt der Fertighaushersteller den Jugendlichen Einblick in das Berufsleben. Das Echsenbacher Unternehmen bietet jeden Sommer Schülern von höheren technischen Lehranstalten (HTL) im Bereich Bauwesen und Holztechnik oder auch anderen artverwandten berufsbildenden Schulen, die Möglichkeiten, ihr Pflichtpraktikum zu absolvieren.

In diesem Jahr absolvieren 20 Schüler ihre Pflichtpraktika im Bereich der technischen Planung, Fertighausproduktion, Tischlerei bis hin zu Marketing & Kommunikation. Hartl Haus zeigt hier auch die Vielfalt der eigenen Berufsbilder, unterstützt sehr gerne vielfältige Ausbildungszweige und freut sich hier Praktikumsplätze vergeben zu können.

Persönliche Interessen stärken und testen

„Ein Praktikum zeigt den Jugendlichen die Möglichkeiten für die spätere Studien- und Berufswahl und fördert sie persönliche Interessen und Potenziale auszuloten. Dies unterstützen wir als Unternehmen sehr gerne und ermöglichen den Jugendlichen das Sammeln von wertvoller Berufserfahrung. Darüber hinaus bietet es uns die Gelegenheit, einen Pool an künftigen potenziellen Mitarbeitern aufzubauen“, unterstreicht Sonja Früchtl, Personalleitung bei Hartl Haus.

Als einer der größten Arbeitgeber in der Region bildet Hartl Haus Lehrlinge im Bereich Fertighausbauer/Zimmerer, Tischler und Tischlereitechnik aus. Auch im nächsten Jahr wird Hartl Haus wieder Lehrlinge aufnehmen. Schüler können bereits ab der 8. Schulstufe in die Lehrberufe „hineinschnuppern“ und erhalten dadurch wichtige Einblicke in die Arbeitswelt und Arbeitsweise ihres Wunschberufes.