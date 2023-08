Jonglina begeisterte Kinder mit Jonglieren in Echsenbach

Im Rahmen von „Sommerspaß in Echsenbach“, lud der Österreichische Kameradschaftsbund Echsenbach die Kinder zu einer Jonglierveranstaltung in die Veranstaltungshalle in Echsenbach ein. Mehr als 60 Kinder waren mit ihren Begleitpersonen der Einladung gerne gefolgt und warteten schon fiebrig auf den Beginn der Show.

Obmann Gerhard Schrefel und die Mitglieder des ÖKB organisierten die Veranstaltung und holten Jonglina, eine Jongleurin und Straßenkünstlerin aus Freistadt nach Echsenbach,

Die Show war eine Palette von künstlerischen Vorführungen und neben Jonglieren mit Keulen und Ringen, durfte auch das Spielen mit dem Diabolo nicht fehlen. Weitere Kunststücke waren Devilstiks und Hüte durch die Luft zu werfen und zum Finale dieser Performance wurde die Jonglage mit Messern auf einem 1,60 Meter hohen Hocheinrad beeindruckend vorgeführt. Nach der Show durften die Kinder ihr Jonglierkönnen unter Beweis stellen. Außerdem wurden kunstvolle Figuren und Dekorationen aus Modellierballons gestaltet und den Kindern als Erinnerungsgeschenk überreicht.

Als professionelle Jongleurin und Straßenkünstlerin ist es ihr Ziel die Menschen durch Artistik, Comedy, Magie und Jonglage zum Lachen und Staunen zu bringen und ehe man es sich versieht, ist man als Zuseher schon ein wichtiger Teil dieses Spektakels. Die Kombination aus Jonglage, Artistik, Comedy sowie die aktive Einbindung des Publikums machen diese Show zu einem einzigartigen und unvergesslichen Erlebnis für die Kinder und der ganze Familie.

„Das Team des ÖKB Echsenbach kredenzte als Stärkung Langos und Himbeersaft und so verbrachten die Kinder einen spannenden, eindrucksvollen und lustigen Nachmittag beim 'Sommer-Spaß in Echsenbach', betont Gerhard Schrefel.