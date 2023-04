Photovoltaik auf Bodenflächen? Echsenbach erhebt Flächen mit Eignung

Photovoltaik auf Bodenflächen? „Eher nicht“ sagen derzeit wohl die meisten Gemeinden, die die Montage auf Dachflächen den Vorzug geben. Auch Echsenbach verfolgt als energieeffiziente e5-Gemeinde diesen Kurs. Nachdem ein Antrag für die Errichtung einer PV-Anlage auf einer Grünland-Fläche einging, erwägt Echsenbach aber zumindest die Option für die Installation am Boden. „Wir haben unseren Raumplaner für eine grundsätzliche Betrachtung des gesamten Gemeindegebietes beauftragt, um festzustellen, welche Gründe für PV-Anlagen in Frage kommen würden“, schildert Bürgermeister Josef Baireder (ÖVP).

„Auch wenn der Schwerpunkt momentan klar auf den Dächern liegt, stellen wir uns anderen Möglichkeiten nicht entgegen. Vielleicht gibt es ja Flächen, die ansonsten keinen Nutzen haben“, erklärt er weiters. Landwirtschaftlich nutzbare Gründe zu verbauen, sei jedoch ganz klar nicht „im Sinne des Erfinders“. So sieht es auch die Leitlinie des Landes Niederösterreich. Diese sieht vor, dass kein hochwertiges Acker- oder Grünland für Photovoltaik-Flächen verwendet werden soll. Sollten in Zukunft wieder größere PV-Anlagen in der Gemeinde errichtet werden, will Baireder dabei in erster Linie auf starke Bürgerbeteiligung setzen.

Der Ausbau erneuerbarer Energie ist in Echsenbach nach wie vor eine der Prioritäten, nicht zuletzt, weil die Finanzlage nach dem Rechnungsabschluss 2022 recht gut aussieht. Die Gemeinde konnte ein positives Haushaltspotenzial von knapp 390.000 Euro erzielen und zudem den Schuldenstand von rund 3,5 Millionen auf 3,1 Millionen Euro reduzieren. „Wir haben natürlich relativ vorsichtig mit Investitionen agiert, weil man in diesen Zeiten ja nie weiß, was die Zukunft bringt“, betont der Bürgermeister.

Der vorsichtige Kurs soll auch heuer weitergefahren werden. Als „großen Brocken“ wird aber trotzdem neben dem PV-Ausbau in den Güterweg Kleinpoppen investiert (die NÖN berichtete).

