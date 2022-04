Mühlviertler "Beda mit Palme" schrieb Song über Sonnentor

Werbung

Seit 2012 ist Peter Chalupar freischaffender Musiker, der seinen Fokus auf Mundartliedern gelegt hat. „Es ist eine Mischung aus dem Rauschen von Palmenblättern und Lauten einer rustikalen Goschn“, beschreibt der Künstler seine Werke. Bei Liveauftritten hat der immer eine Palme dabei – somit lag der Künstlername „Beda mit Palme“ nahe.

„Ich bin ein großer Fan von den Sonnentor-Produkten und vor einem Jahr habe ich darüber einen Song gemacht, der jetzt auf Youtube abrufbar sein wird“, erzählt der Künstler, der nebenbei als Busfahrer tätig ist. „Eigentlich hatte ich für diesen Song den Titel ‚Sonnentor ist wunderbor’ geplant, aber daraus wurde letztendlich ‚Do geht di Sun auf‘. Da steckt mehr dahinter“, meint Beda mit Palme, und: „In Zeiten der Solidaritätswelle ist das eine Liebeserklärung eines Mühlviertlers an das vernünftige Wertesystem von Sonnentor.“

Im Jänner präsentierte er diesen Song erstmals in der Öffentlichkeit. Dazu wählte er die Linzer Sonnentorfiliale, „Das ist gut angekommen, von Sonnentor bekam ich auch eine positive Rückmeldung“, freut sich Chalupar, der gerne im Waldviertel auftreten würde: „Ich bin gerne im Waldviertel, habe auch eine Saison in der Gärtnerei Artner in Reichenau gearbeitet. Aber leider ist das Waldviertel für mich als Künstler noch eine dunkle Ecke. Mir fehlen einfach die Kontakte“, betont Beda mit Palme. Vielleicht ändert sich das mit seinem Song „Do geht di Sun auf“, der ab 10. April auf Bedas Youtube-Kanal abrufbar ist.

