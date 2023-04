Kein Nest für Meister Adebar in Schwarzenau

„Viele machen sich um den ,Schwarzenauer Storch‘ Sorgen, der heuer kein Nest mehr an seinem angestammten Platz am Funkmast beim Bahnhof vorfindet. Dieses wurde von den ÖBB aus Sicherheitsgründen abgebaut. Das versprochene ,Ersatzquartier‘ lässt aber noch auf sich warten“, schreibt ein NÖN-Leser per Email an die Redaktion.

„Voller Freude habe ich die letzten Jahre ‚unseren‘ Storch in Schwarzenau erwartet. Nur heuer war es ein trauriges Ankommen für ihn, denn irgendwem hat anscheinend sein Nest am Mast beim Bahnhof gestört und es ganz einfach entfernt“, heißt es in diesem Schreiben. „Sollte es heuer wieder, so wie voriges Jahr, zwei kleine Störche als Nachwuchs geben, haben sie es sicher nicht so gemütlich, wie in dem bereits mühsam gebauten und auch immer wieder benutzten Nest. Oder Storch siedelt ab und vorbei ist es mit unserem Storch in der Gemeinde“, sorgt sich der Leser.

Elsigan: „Nest war für viele etwas Besonderes“

Bürgermeister Karl Elsigan bestätigt das Fehlen des Nestes beim Bahnhof. „Dafür sind die ÖBB zuständig. Wir wurden im Herbst informiert, dass das Nest aus Sicherheitsgründen an einem anderen Standort aufgestellt wird. Diesen Standortwechsel wolle die ÖBB nach Rücksprache mit der Naturschutzabteilung des Landes durchführen“, erklärt der Bürgermeister gegenüber der NÖN, der selber über das Abtragen des Storchennestes traurig ist. „Dieses Nest beim Bahnhof war gut einsehbar. Das war für viele etwas Besonderes. Ein Jahr hat es gedauert, bis der Storch das Nest errichtet hat, und nach zwei Jahren ist es jetzt weg. Aber die Sicherheit muss natürlich vorgehen.“

ÖBB: „Heuer ist der Storch früh eingetroffen“

Seitens den ÖBB wird bestätigt, dass es Pläne gibt, den Storch von seinem bisherigen Mast auf einen anderen nahegelegenen Mast, der besser geeignet wäre, zu übersiedeln. Der Storch ist aber bereits jetzt wieder in Schwarzenau an seinem angestammten Platz gelandet und beginnt auf „seinem“ Mast das Nest erneut zu bauen. „Heuer ist der Storch sehr früh in Schwarzenau eingetroffen, daher konnte der neue Mast nicht entsprechend vorbereitet werden“, heißt es seitens den ÖBB.

Mit der Errichtung des Ersatzhorstes auf dem Mast in der Nähe könne erst begonnen werden, wenn der Storch sein aktuelles Nest wieder verlassen hat, betonen die ÖBB.

Die Marktgemeinde Schwarzenau erhielt eine Stellungnahme seitens der ÖBB, die der NÖN vorliegt. Darin heißt es (auszugsweise): „Leider ist es sich nicht ausgegangen bis zum Ablauf der Bescheid-Auflage (28. Februar), den Ersatzstandort für den neuen Horst zu bauen. Die Mastverstärkung wurde angebracht und in dem Zuge das Nest abgeräumt. Die Holzstücke wurden für den neuen Horst aufbewahrt. Die Storch-Abwehrmaßnahme wurde nicht montiert, da der Zeitablauf für die Herstellung des neuen Horstes noch nicht fertig geplant war.“

Alter Standort für Storch, aber ohne Nest

„Damit wurde sichergestellt, dass bei einer zeitlichen Verschiebung der Mastsetzung mit Herstellung des neuen Horstes der alte Standort wieder von dem Storch angenommen werden kann.“ Als Gründe für diese Verzögerung wurden auch genannt: Für die Errichtung eines neuen Masts seien umfangreiche Planungen und Berechnungen erforderlich, die durch externe Gutachter und Ingenieurbüros erstellt werden müssen.

Der Storch hat sich den Funkmast beim Bahnhof in Schwarzenau als Nistplatz auserkoren. Aus Sicherheitsgründen wollen die ÖBB aber den Storch auf einen Mast in der Nähe, der aber noch nicht aufgestellt werden konnte, übersiedeln und hat das bestehende Nest abgeräumt. Foto: Fritz Schiller

Diese Büros seien extrem ausgelastet, daher sei die Freigabe der Baumaßnahmen aller Fachexperten hinausgezögert worden. Zudem bräuchten auch die Lieferanten eine Vorlaufzeit von mehreren Monaten, lautet die Erklärung der ÖBB.

Ohne die Freigabe aller Experten darf eine derartige Anlage nicht errichtet werden, da diese gesetzlich vorgeschrieben sind. „Wir haben die Umsetzung bis zum Schluss versucht, aber die Zeit war zu sportlich.“

