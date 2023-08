Halbzeit für Zwettler Ferienspiel

Der Sommer steht für Abenteuer, Spaß, Bewegung und Kreativität. All das können Kinder auch heuer wieder beim Zwettler FerienSpiel erleben. Das Angebot sucht waldviertelweit seinesgleichen: 122 Veranstaltungen von 42 Veranstaltern und Vereinen stehen auf dem Programm. Vom Ausprobieren vieler Sportarten über Kochkurse und dem Besuch bei den Blaulichtorganisationen können sich die Kinder an vielen Stationen austoben.

Jugendstadtrat Josef Zlabinger freut sich zur „Halbzeit“ über die bisher vielen Besucher: „Von Sport- über Mal- und Kunstkursen, Sprach- und Kochkursen bis hin zum Besuch bei den Zwettler Einsatzkräften mit viel Action, ist für jeden was dabei.“ Auswahl gibt es genug – auch für den Kalender: Im Juli gab es seit dem Start des Ferienspiels nur drei veranstaltungsfreie Tage. Ähnlich geht es im August weiter, der bis zum großen Abschlussfest am 25. August insgesamt 20 Tage mit kreativem Programm bietet.

Besonders viele Anmeldungen gab es heuer etwa für die „Tipps und Tricks für kleine Fußballstars“, den Kinderlauf auf der Trabrennbahn, „Sparefroh’s Drachenschatz“, den Besuch bei der Polizei oder etwa dem Schnupperkarate.

Stempel sammeln und gewinnen

Mit dem Besuch haben die Kinder und Jugendlichen bisher auch wieder fleißig Stempel für ihren „Ferien(s)pass“ gesammelt. Alle, die an mindestens fünf Veranstaltungen teilgenommen haben und beim Abschlussfest am Freitag, 25. August, ab 14 Uhr in der Freizeitmeile anwesend sind, nehmen an der dort stattfindenden Verlosung teil. Bei der großen Abschlussparty erwarten die Besucher lustige Spiele und Überraschungen.