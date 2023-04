Baustart für neuen Lagerhaus-Spar in Schwarzenau

Das nächste Großprojekt in Schwarzenau geht in die heiße Phase. Das Lagerhaus setzte vergangene Woche den Spatenstich zum neuen Markt im Ort. Bis Ende des Jahres soll auf dem Areal am Ostende von Schwarzenau eine Kombination aus Lagerhaus und Spar-Supermarkt errichtet werden.

Die bestehende Tankstelle bleibt erhalten und wird in weiterer Folge mit einer Ladestation für Elektrofahrzeuge und einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Stolze 2.400 Quadratmeter umfasst die Baufläche.

„Mit dem neuen Markt wird der gesamte Standort modernisiert. Außerdem wird das Sortiment für Haus & Garten deutlich erweitert“, betont Günter Zaiser, Geschäftsführer des Lagerhauses Gmünd-Vitis. Herzstück des neuen Lagerhaus-Standorts sei der großzügige Gartenbereich mit vielfältigen Pflanzen inklusive Glashaus. Ergänzt wird das Angebot mit dem Spar-Lebensmittelmarkt.

Der neue Lagerhaus-Markt wird eine Verkaufsfläche von rund 1.200 Quadratmetern umfassen und der Kundschaft aufgrund des stark erweiterten Sortiments die Möglichkeit bieten, im Lagerhaus den Wocheneinkauf zu erledigen.

„Der Verkaufsbetrieb wird während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten“, erklärt Karl Elsigan, Leiter der Filiale in Schwarzenau und Bürgermeister. Der neue Lagerhaus-Markt für Haus und Garten wird parallel zur Straße neben dem bestehenden Lagerhaus-Agrarstandort errichtet. Er ersetzt voraussichtlich ab Ende November den bestehenden, rund 300 Quadratmeter großen Lagerhaus-Markt, wird auch den Agrar-Verkauf integrieren und einen großzügigen Parkplatz umfassen.

Umbau ohne Bodenversiegelung

Die Geschäftsleitung des Lagerhauses betont, dass bei so vielen Umbauarbeiten das Thema Bodenversiegelung bei der Planung ein besonders großes Anliegen gewesen sei. Um eben diese so gering wie möglich zu halten, wird der neue Markt in das bestehende Areal integriert und nicht mehr Fläche verbaut. Alte, bestehende Gebäude, darunter auch der seit dem Jahr 2020 bestehende Spar-Markt, werden im Zuge des Umbaus abgerissen und so mehr Raum für eine angenehme Zufahrts- und Parksituation geschaffen.

