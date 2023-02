Café Juwel am Zwettler Hauptplatz wird errichtet

Der offizielle Spatenstich zum umstrittenen Stadtcafé am Hauptplatz erfolgte vergangenen Freitag. In kleinem Kreis, in Anwesenheit zweier Zaungäste und einer einsamen Demonstrantin, setzte Bürgermeister Franz Mold gemeinsam mit der Betreiberin Julia Fidi-Weißenhofer, ihrem Ehemann Stefan Fidi-Weißenhofer, Baumeister Rene Zinner und Architekt Ewald Onzek den symbolischen ersten Spatenstich.

Nach den ersten Vorbereitungsarbeiten, wie einer 100 Meter Tiefenbohrung zur Erdwärmegewinnung, der Erneuerung einer Gasleitung und der Zuführung der notwendigen Anschlüsse, kann demnächst die Intensivphase der Bauarbeiten losgehen. Das nierenförmig gestaltete Bauwerk umfasst einen 50 Quadratmeter großen Gastraum mit 25 Sitzplätzen. „Während der Corona- Pandemie hatten wir viel Zeit, um über einen gastronomischen Schwerpunkt für Zwettl nachzudenken. Ich komme familiär aus der Gastronomie und habe das auch in Krems auf der Tourismusschule gelernt. Ich will für Zwettl eine Belebung des Hauptplatzes bewirken“, gab sich Julia Fidi-Weißenhofer von ihrer Vision überzeugt.

Die Konzeption des Wiener Architekten Ewald Onzek versucht, im Bauhaus-Stil eine geschmackvolle architektonische Alternative zur damaligen Schirmbar darzustellen. Rechtlich gesehen, haben die jetzigen Betreiber ein Baurecht für vierzig Jahre. Danach fällt die Verfügungsgewalt wieder an die Stadtgemeinde Zwettl. Die Betreiber des neuen Cafés „Juwel“ gehen mit ihrem Vorhaben ein großes finanzielles Risiko ein. Allein die Aufschließungskosten samt Tiefenbohrung verschlangen eine Menge Geld.

