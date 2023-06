Ein Leben lang Pfingstkonzert in Großhaselbach

Das 26. Pfingstkonzert des Musikverein Groß Haselbach am Pfingstsonntag stand diesmal unter dem Programmtitel „Ein Leben lang“ und lud im voll besetzten Döllerwirt-Stadl zu einer musikalischen Lebensreise ein.

Kapellmeister Josef Weber hob seinen Dirigentenstab und begann mit „Encanto“ und „From Cradle to Grave“ (zu Deutsch: „Von der Wiege bis zur Bahre“) das Konzert und das Leben voller Musik einzuleiten. Gemeinsam mit Kapellmeister-Stellvertreter Florian Weixelbraun führte er die Musiker und Musikerinnen durchs Konzert. Diese Reisebegleitung des Publikums übernahmen Christina Schmudermayer und Jasmin Weixlbraun in ihrer Rolle als Moderatorinnen. „Heartwaves“ und die „La Brass Polka“ standen nun am Programm und zeigten die Variationsbreite des Konzertes.

Besondere Ehrung für Johann Gari

Die zahlreichen Verleihungen übernahm anschließend als Vertreter des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes der Bezirkskapellmeister-Stellvertreter Alois Klonner und würdigte den Einsatz der Musikanten und Marketenderinnen. Eine besondere Ehre wurde Johann Gari zuteil, er bekam die Ehrennadel in Silber des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes verliehen. Nach 15 Jahren übergab er bei der Jahreshauptversammlung im Jänner sein Amt des Kassiers, viele Jahre mehr ist er schon in den hinteren Reihen am Schlagwerk anzutreffen und ein unverzichtbarer Musikerkollege.

Obmann Martin Lampeitl überreichte Michael Neubauer einen Scheck über 1.000 Euro, welche in der Weinbar beim Musi-Heurigen vergangen August erwirtschaftet werden konnten. Michael hatte 2021einen schweren Arbeitsunfall und sitzt seitdem im Rollstuhl.

Nach den Ehrungen begann der Musikerstreik. Und nein, wir sprechen hier nicht von Fake News, ein handfester Streik seiner Musikanten, mit dem sich Kapellmeister Josef Weber konfrontiert sah, eskalierte bis zum Ausmarsch aller Musikanten. Aber keine Angst - sie kamen nach der Pause wieder und die Stücke „Shut Up and Dance“, „The Jungle Book“, der „Märchenwalzer“ und „The New Village“ standen am Programm.

Am liebsten hätte das Konzert „Eine Nacht lang“ angehalten, zumindest wurde die Lebensdauer aber mit zwei Zugaben nach den wertschätzenden Dankesworten von Bürgermeister Karl Elsigan verlängert, und das Publikum bedankte sich mit wohltuendem Applaus.

Wer nicht genug vom Musikverein Groß Haselbach bekommen kann, ist herzlich eingeladen, ihn bei den zahlreichen Frühschoppen-Ausrückungen in den kommenden Wochen zu besuchen, oder/und am 5. August beim Musi-Heurigen in Großhaselbach.