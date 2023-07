Gemeinsam 130 Lebensjahre feierten Hermine & Richard Hackl aus Marbach

Das Ehepaar Hackl hat heuer zwei runde Geburtstage zu feiern. Deshalb feierten sie beide Jubiläen, (ihren 70er und 60ger) gemeinsam in einem großen Sommerfest im Kreis vieler Freunde und Wegbegleiter am 8. Juli in Marbach am Walde. Der Forstwirt Richard Hackl und die Afrikanistin Hermine Hackl wünschten sich statt persönlicher Geschenke Spenden für die Initiative "Books for Trees", einem Aufforstungsprojekt in Afrika. Auf diese Weise kamen über 9.000 Euro zusammen, das Geld ist bereits überwiesen. Damit werden Forstfachbücher für afrikanische Studierende sowie Forstpflanzen für Klimaflächen im Hochland von Kenia angekauft.

Musikalische "Gaben" kamen vom Kirchenchor Marbach am Walde (Foto), den Falknern aus Schloss Waldreichs, den ehemaligen Schulkameraden des Francisco Josephinums in Wieselburg sowie Abordnungen aus Oberösterreich und Vorarlberg. Bürgermeister Christoph Schragl (Traunkirchen) überbrachte gemeinsam mit einer Goldhauben-Trägerin Grüße und Wünsche von Landeshauptmann Thomas Stelzer aus Oberösterreich, wo Richard das Stift Kremsmünster und Hermine den Waldcampus Österreich leiten bzw. leiteten. Die Grüße von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf überbrachte Bürgermeister Franz Mold. Unter den Gratulanten waren auch Günter Thumser (ÖAMTC-Präsident), Christof Kastner (Kastner Gruppe), Dagmar Karisch-Gierer (Obfrau der europäischen Forstfrauen), Peter Mayer (Chef des Bundesforschungszentrums für Wald), Herbert Hengstberger (Transportunternehmer), Christoph Schragl (Bürgermeister Traunkirchen/OÖ), Maria Patek (Landwirtschaftsministerin a.D.), Jutta Widermann, Thomas Schäfer-Elmayer (Benimm-Guru), Richard und Hermine Hackl, Elisabeth Lust-Sauberer (Buchautorin), Michael Widermann (Bezirkshauptmann a.D.), Abt Johannes (Stift Zwettl); Bürgermeister Franz Mold mit Frau und Herbert Gaugusch (TÜPL-Kommandant), Nationalrätin Martina Diesner-Wais, EU-Abgeordnete a.D, Agnes Schierhuber, Agrarattache Christian Brawenz, Manuela Göll (neue Chefin der Volkskultur NÖ).