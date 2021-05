Helga Floh ist eine Spendensammlerin aus Leidenschaft und schon als Gemeinde- und Stadträtin in Groß Gerungs stellte sie sich in den Dienst der guten Sache und sammelte Spenden für „Hilfe im eigenen Land“. Auch in ihrer Pension wird sie nicht müde, Spenden zu sammeln, um behinderte Menschen zu unterstützen.

Karin Baumgartner vom Fotostudio Baumgartner machte Helga Floh auf Anja Hietler mit den Worten, „Du Helga, da weiß ich dir jemand für Hilfe im eigenen Land“, aufmerksam. Die 12-jährige Anja Hietler aus Mitterschlag ist ein aufgewecktes, junges Mädchen und eine sehr gute Schülerin.

Durch einen Wirbelsäulenschaden seit der Geburt muss sie ihr Leben im Rollstuhl verbringen. Es wurden schon einige Hilfeaufrufe für sie organisiert, und es konnten immer wieder lebensnotwendige Anschaffungen, unter anderem der Einbau eines Lifts, getätigt werden. Nun hat Anja einen besonderen Wunsch: ein Fahrrad mit Elektromotor, um mit den Geschwistern und ihren Eltern Radtouren machen zu können. Dieses Rad kostet aber leider fast 10.000 Euro.

Helga Floh bittet um Spenden: „Jeder kleine Betrag ist für Anja eine große Hilfe.“ Das Spendenkonto lautet „Hilfe im eigenen Land“, Kennwort „Anja Hietler“. IBAN: AT2532 000000 12 200002, BIC: RLNWATWW.