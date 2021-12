Spiegelglatte Fahrbahn: Feuerwehren mussten gleich zwei Lkw bergen

Alle Hände voll zu tun hatte die Freiwillige Feuerwehr Schwarzenau rund um die Weihnachtsfeiertage: So wurden die Floriani zum dritten Einsatz in vier Tagen am 29. Dezember gegen 3.30 Uhr zur Unterstützung der Feuerwehr Waldberg-Matzlesschlag, Bezirk Waidhofen, alarmiert.

Zwei Sattelkraftfahrzeuge waren aufgrund der Straßenglätte auf der L8106, zwischen Matzlesschlag und Großhaselbach in eine missliche Lage geraten. Das erste Sattelkraftfahrzeug war in den rechten Straßengraben gerutscht. Augenscheinlich wollte in der Folge ein weiterer herbeigerufener Lenker eines Sattelkraftfahrzeuges seinen Kollegen bergen – wobei dieser Versuch aber kläglich scheiterte. Als sich die Führerhäuser der beiden Lkw gefährlich nahe kamen, wurde die Feuerwehr um Unterstützung ersucht.

Nach Rücksprache mit dem örtlichen Einsatzleiter wurde entschieden, zuerst das herbeigerufene Fahrzeug mit der Seilwinde zurück zu ziehen, was der Feuerwehr relativ schnell gelang. Dann galt es, den Lkw zu bergen, der in den Straßengraben geschlittert war. Mit Unterstützung einer Seilwinde eines Traktors und unserer Seilwinde konnten die Feuerwehren das schwere Fahrzeug aus dem Graben ziehen. Abschließend unterstützten die Floriani die beiden Lenker noch bei Wendemanövern und stellten eine gesicherte Fahrt bis zur Bundesstraße sicher.