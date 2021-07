Die SPÖ Groß Gerungs hat mit Kolja Deibler-Kub seit der Neuwahl am 25. Juni einen neuen Vorsitzenden. Er folgt auf Manfred Atteneder, der nach elf Jahren zurücktritt, der SPÖ aber als Vorsitzender-Stellvertreter erhalten bleibt.

Kolja Deibler-Kub war bereits, als er in Oberösterreich lebte, in Funktionen für die SPÖ tätig und ist in Groß Gerungs auch Gemeinderat. „Wir möchten das gemeinschaftliche Leben mit all seinen Herausforderungen aber auch Chancen in den Vordergrund rücken. Gemeinsam geht vieles leichter,“ sagt der neue Vorsitzende, der nun in Harruck lebt. Der neue Vorstand will daher die lokale SPÖ weiterentwickeln, Bewährtes erhalten und gleichzeitig die Veränderungen in der Gesellschaft aufgreifen und auf die neuen Erfordernisse reagieren. „Veränderungen sehen wir als Chancen und nicht als Bedrohung“, betont das neue Team um Deibler-Kub.

Besonderes Gewicht werde dem Vorantreiben nachhaltiger Kommunalpolitik in den Bereichen Umweltschutz, Verkehr, regionales Wirtschaften gelegt. Aber auch Transparenz und Bürgernähe, mehr und attraktive Angebote für Familien und Jugendliche, und das alles „leicht zugänglich“, seien für den neuen Vorstand wichtig. SPÖ-Sportgemeinderat Atteneder gibt sich motiviert: „Kultur, Bildung und Sport stellen gerade nach der Pandemie wichtige Faktoren zur Wiederbelebung unseres sozialen Zusammenlebens dar.“ Für die Bevölkerung will die SPÖ ein offenes Ohr haben und versuchen, deren Anliegen umzusetzen: „Es ist uns wichtig, für alle eine Anlaufstelle zu sein.“