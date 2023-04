„Und dann muss Ruhe sein“, so Zwettl-SPÖ-Bezirksobmann Herbert Kraus

Wenn jeder mitbestimmen kann, wer künftig SPÖ-Parteivorstand werden soll, dann finden das sowohl Herbert Kraus (SPÖ-Bezirksvorsitzender) als auch Doris Widhalm (SPÖ-Gemeindefraktionsvorsitzende Schwarzenau) und Jürgen Binder (AKNÖ Zwettl, SPÖ-Gemeinderat in Gmünd) demokratisch und gut. Seit Montag sind die Online-Zugänge zur Abstimmung an die SPÖ-Mitglieder versandt. Diese sind jetzt gefragt, ob Rendi-Wagner, Doskozil oder Babler an der Spitze der SPÖ Österreichs stehen sollen.

Mehr direkte Demokratie ist erwünscht. Für Binder, und das sei seine Privatmeinung, betont er, ist diese Mitgliederbefragung ein demokratischer Weg, der für ihn schon längst überfällig war. „Wie bei jedem Verein fragt man jetzt die Mitglieder – ich würde das bei jeder Entscheidung so machen“, so Binder, der ohnehin für viel mehr direkte Demokratie ist.

Doris Widhalm: „Dass dann endlich Schluss ist, ist sinnvoll. Und dann muss die SPÖ wieder Aktionen setzen, um wieder gestärkt auftreten zu können.“ Foto: SPÖ

Doris Widhalm sieht aber einen Wermutstropfen. „Diese Mitgliederwahl ist ein hausgemachtes Problem. Ich habe das Gefühl, als würde diese Wahl die SPÖ ein bisschen spalten, es wird sehr viel diskutiert. Es herrscht gerade Stillstand in der Partei und nichts passiert.“

Hoffnung auf hohe Wahlbeteiligung, aber keine Wahlempfehlung.

Weder Widhalm noch Binder noch Kraus geben eine Wahlempfehlung, nennen keinen Favoriten. „Ich glaube, jeder weiß selbst, wer der Richtige für ihn ist“, so Binder. Herbert Kraus schlägt in dieselbe Kerbe, findet es aber wichtig, dass sich möglichst alle SPÖ-Mitglieder an dieser Abstimmung beteiligen. „Nur eine hohe Teilnahme an dieser Befragung gibt dem Ergebnis auch die nötige Kraft.“ Er halte alle drei Kandidaten für gute sozialdemokratische Politiker, das sei für ihn sehr wichtig.

„Ich glaube, jeder weiß selbst, wer der Richtige für ihn ist“, so Jürgen Binder. Der Gmünder SPÖ-Gemeinderat leitet die AK-Zwettl. Foto: Klaus Dacho, Klaus Dacho

Keine Sieger, keine Verlierer. Es sei wichtig, bei jeder richtungsweisenden Entscheidung die Mitglieder einzubinden, so Binder. „Wenn man sinnvoll mit dem Ergebnis umgeht, wird es keine Verlierer oder Gewinner geben, sondern das Ergebnis wird eine Stimmung innerhalb der SPÖ einfangen.“

Als Demokrat das Ergebnis annehmen. „Egal wer gewinnt, ich werde zu 100 Prozent hinter dieser Person stehen, weil wenn eine Entscheidung getroffen wird, dann muss man so viel Demokrat sein, diese anzuerkennen“, sagt Kraus. „Und dann muss Ruhe sein, dann müssen wir uns den Themen widmen, um den Leuten zu helfen bei Teuerung, Wohnen und all den Problemen, die die Regierung nicht zusammenbringt.“

Doris Widhalm: „Dass dann endlich Schluss ist, ist sinnvoll. Und dann muss die SPÖ wieder Aktionen setzen, um wieder gestärkt auftreten zu können.“

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.