Herbert Kraus:„Wir fahren nicht zum Spaß mit dem Auto!“

Herbert Kraus ist Gemeinderat in Arbesbach, er kennt damit die Sorgen und Nöte seiner Mitmenschen. Es sind aber nicht so sehr die lokalen Probleme, die sie beschäftigen, sondern bundesweite Angelegenheiten, von denen beinahe jeder Einzelne betroffen ist: Teuerung und Inflation, Energiepreise, öffentlicher Verkehr. „Wir im Waldviertel sind auf das Auto angewiesen und wir fahren nicht zum Spaß!“ so Kraus. Die Regierung habe die Pendlerpauschale als Unterstützung befristet erhöht, diese Erhöhung ist mit 1. Juli aber wieder gefallen. „Das kann nicht sein! Es gibt deshalb auf der SPÖ-Homepage eine Petition.“ Weiters fordert er die Erhöhung des amtlichen Kilometergeldes.

Was ihn als Gerichtigkeitsfanatiker auch sehr stört, ist das Fehlen einer Schwerarbeiterpension für gewerbliche Schwerarbeiter wie Tischler, Maler oder Bäcker. „Wenn es um die Schwerarbeiterpension geht, haben Selbstständige leider schlechtere Chancen, diese zu bekommen“, erklärt Kraus, der auch Leiter des Referats Senioren des Wirtschaftsverbandes ist. Deshalb brauche es klare Kriterien und ein Gremium für eine individuelle Bewertung von Anträgen. Kraus: „Damit soll sichergestellt werden, dass die von Unternehmern geleistete Schwerarbeit, die ja gerade in Kleinbetrieben oft gegeben ist, in vollem Umfang berücksichtigt wird.“ Nur so w erde ein fairer Zugang zur Schwerarbeiterpension für Selbstständige erreicht. Selbstständige würden zumeist 50 oder 60 Stunden in der Woche arbeiten.

„Wir müssen auch dringend über den öffentlichen Verkehr reden, das will aber keiner, weil es ihnen egal ist“, wettert Kraus. Die Zugverbindung von Schwarzenau nach Zwettl etwa, oder mehr Busse oder Sammeltaxis. „Da wird immer von der Stärkung des ländliches Raumes gesprochen, getan wird aber nichts!“ macht er seinem Ärger Luft. Und auch für die kleinen Landwirtschaften fordert er Unterstützung: „Je mehr Hektar, desto mehr Förderungen, das hilft nur den Großen!“

Zu guter letzt hat er auch Lob übrig und bricht eine Lanze für die Zwettler Parkgarage: „Mich wundert, dass sie nicht stärker genutzt wird. Im Sommer schützt sie vor Sonne und Hagel, im Winter vor Frost. Und das für 50 Cent pro Tag.“

Von lokalen Themen bis zur Landes- und Bundespolitik, Herbert Kraus hat viel zu sagen. Wie er etwa zum neuen SPÖ-Landesparteiobmann Sven Hergovich und zum neuen SPÖ-Bundesparteiobmann Andreas Babler stehe? „Beide wurden gewählt und beide haben meine volle Unterstützung!“ Und wenn Hans Peter Doskozil Bundesparteiobmann geworden wäre? „Auch dann!“ betont Kraus seine Loyalität.