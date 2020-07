Bei der letzten Nationalratssitzung vor der Sommerpause wurde im Parlament die Petition von SP- Nationalratsabgeordneten Rudolf Silvan auf Wunsch der Zwettler Bezirks-SPÖ eingebracht und passierte anschließend den Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen.

Die SPÖ im Bezirk Zwettl kämpft dafür, dass auf der Bahnstrecke Schwarzenau nach Zwettl der Personenverkehr wieder reaktiviert wird. Das Ziel ist, wieder eine direkte Zugsanbindung an die Franz-Josefs-Bahn nach Wien, beziehungsweise Gmünd zu bekommen. Ein wichtiges Argument für die Reaktivierung sei laut SPÖ der andauernde Betrieb, da auf der bestehenden Strecke der Güterverkehr aufrecht ist und somit die Voraussetzungen für die Wiederinbetriebnahme des Personenverkehrs kostengünstig umsetzbar ist.

Silvan: „Win-Win in Zeiten von Corona“

Rudolf Silvan, SP-Vertreter für das Waldviertel im Nationalrat, begrüßt die Initiative. Gerade in Zeiten wie diesen müsse in den öffentlichen Verkehr in den Regionen investiert werden. Dies sei, so der Abgeordnete, sowohl eine Win-Win-Situation für das Klima, für die Pendler vor Ort, als auch für die, aufgrund der Coronakrise angeschlagene, Wirtschaft. Silvan, selbst Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz Niederösterreich, erwartet sich durch diese Investitionen nicht zuletzt auch eine Schaffung von dringend notwendigen Arbeitsplätzen im Waldviertel.

SPÖ-Bezirksvorsitzender Herbert Kraus sagt: „Es ist wichtig Zwettl wieder an den Personenzugverkehr anzuschließen. Nicht nur um den Pendlern schnellere und bessere Verbindungen an die Franz Josef Bahn zu ermöglichen, sondern auch den Schülern eine schnelle Verbindung nach Zwettl zu ermöglichen. Außerdem wäre die Reaktivierung auch aus Sicherheits- und Umweltschutzgründen weit besser als Bus- bzw. der Individualverkehr“, so Kraus.

ÖVP-Brandweiner: "Auf bestehende Verbindungen konzentrieren"

Von ÖVP, FPÖ und Grünen erfährt die Petition durchwegs Zustimmung. Andreas Piringer, Bezirkssprecher der Grünen, meint: „Grundsätzlich kann man nur begrüßen, dass der Personenverkehr wieder aufgenommen wird.“

Er würde außerdem den Lückenschluss nach Slavonice gut finden, um auch das Holz auf Schienen transportieren zu können. Etwas vorsichtiger formuliert es FPÖ-Nationalratsabgeordneter Alois Kainz: „Ich würde mir die Wiederaufnahme der Verbindung wünschen. Man muss aber auch die ganze Infrastruktur wieder aufbauen.“ Die Situation sei auch nicht ohne Grund so, wie sie jetzt ist.

Der ÖVP-Abgeordnete Lukas Brandweiner stimmt damit überein. Die ÖBB habe die Strecke vor einigen Jahren die Strecke wegen mangelnder Fahrgastzahlen eingestellt, und würde sie wohl nicht einfach so wieder in Betrieb nehmen: „Ich glaube, wir müssen uns erstmal eher auf die bestehenden Verbindungen konzentrieren. Wenn die Franz-Josefs-Bahn attraktiver wird, ist dieses Projekt vielleicht auch eher umsetzbar.“