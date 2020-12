Auf Grund des tollen Einsatzes der beiden Platzwarte Karl Kuchelbacher und Ewald Maurer ist es gelungen, den Eisaufbau so weit fertig zu stellen, dass am 19. Dezember die Kunsteisbahn in Betrieb genommen werden konnte.

Somit ist für die Sportler eine schöne Freizeitgestaltung während der Weihnachtsferien und hoffentlich auch danach gewährleistet. Bereits am ersten Tag war ein reger Besuch zu verzeichnen. Die Funktionäre des Eissportvereines Zwettl haben die vorgeschriebenen Covid-Maßnahmen besprochen und die notwendigen Vorkehrungen getroffen. Es wird während der Betriebszeit Aufsicht gehalten, damit die Bestimmungen, die im Vereinsgebäude für alle sichtbar ausgehängt sind, von den Besuchern auch eingehalten werden. Es herrscht Maskenpflicht außerhalb der Eisfläche, der Abstand ist einzuhalten, es ist Einbahnregelung und es gibt im Raum einen Handdesinfektionsspender.

Eingeschränkte Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten sind von 9.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr und es gibt keinen Abendbetrieb. Der Verzehr von mitgebrachten Spesen ist nicht erlaubt und die Kantine ist geschlossen. „Wünschenswert wäre es, wenn die Besucher nicht alle gleichzeitig bei Öffnungsbeginn kommen würden“, sagen die Betreiber.