Zwettler HAK-Schüler eroberten Malta

Vom 20. bis 28. April verbrachte die 4A der HAK Zwettl mit Mario Huber und Madeleine Kuschal eine aufregende Zeit auf Malta. Die Sprachschule ACE gab den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich mit vielen anderen Jugendlichen und Erwachsenen aus den verschiedensten Teilen der Welt auszutauschen und ihre Sprachkenntnisse zu festigen.

Natürlich durfte auch das Erkunden der Insel nicht fehlen: So gab es Ausflüge zu den Nachbarinseln Comino und Gozo, die blaue Grotte wurde besucht und die Hauptstadt Valetta beim Sightseeing bestaunt. Am ersten vollen Tag begeisterte das Malta National Aquarium. Zufällig fand am Sonntag sogar das jährliche Erdbeerfestival statt.

Um die Klassengemeinschaft zu stärken, gab es immer wieder Gruppenaktivitäten wie Bowling, Spieleabende, Spaziergänge und gemeinsame Abendessen zum Austausch. Am letzten Tag meinte es der Wettergott noch gut und schenkte den Zwettler Schülern die Möglichkeit für einen Badetag.

