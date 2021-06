Im Film geht es um „Calendula“, die Ringelblume. Sie hat das Filmteam der Grazer Produktionsfirma „Postl Film“ an 13 Drehtagen begleitet.

Im Film selbst kommen auch Mitarbeiter und mehrere Generationen der Bauernfamilien vor, so etwa auch die Familie Bauer, eine der drei Familien, mit denen das Unternehmen vor über 30 Jahren startete: „Wir haben im Waldviertel so tolle Menschen und Geschichten, das sind unsere Attraktionen“, erklärte Gründer Johannes Gutmann.

So kommt im Film etwa auch Maria Zach vor: Sie kam damals auf die Idee, den Verpackungen ein „Guckloch“ zu verpassen und die Ringelblume so „beim Fenster rausschauen zu lassen“, erklärte Gutmann.

Obwohl der Kräuterexperte das Filmteam für seine Arbeit lobte, war der Dreh mitunter auch herausfordernd, denn mit der Ringelblume gab es auch eine echte Diva am Set: „Als wir um 8 Uhr zu filmen begonnen haben, war sie noch nicht geöffnet. Wir haben teilweise mit Tageslichtlampen und Föhns gearbeitet“, erklären die Mitarbeiterinnen Carina Hiemetzberger und Marie-Theres Chaloupek.