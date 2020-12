Alle Hände voll zu tun haben trotz Corona die 280 Mitarbeiter des Kräuterspezialisten Sonnentor am Betriebsstandort in Sprögnitz. Die Hauptsaison steht vor der Tür, die Kräuterhallen sind gut gefüllt.

„Unsere Lieferkette ist stabil. Sonnentor ist für die nächsten Monate sehr gut aufgestellt“, sagt Geschäftsführer Klaus Doppler. So erwarte das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzplus. Aktuell unterstützen Mitarbeiter aus dem Verwaltungsbereich bei der Verpackung und im Webshop.

Plus von 100 Prozent bei Webshop. Auch die sechs Geschäfte in Niederösterreich sind weiter geöffnet. Das Weihnachtsgeschäft im Bio-Fachhandel ist gut gestartet. Heuer konnte man ordentlich zulegen, sagt Doppler: „Im Moment liegen wir bei unseren Webshop-Bestellungen bei einem Plus von gut 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In den Geschäften müssen wir die aktuellen Entwicklungen noch abwarten.“

Die Coronakrise bringe ein Bewusstsein, dass Gesundheit durch bewusste und gesunde Ernährung gestärkt werden kann. „Unsere biologischen Kräuter und Gewürze – ob als Tee oder zum Kochen – werden daher stark nachgefragt. Wir sind uns sicher, dass die Menschen dieses Bewusstsein auch mit ins neue Jahr nehmen“, freut sich Doppler.

Neues Logistikzentrum entsteht. Für die kommenden Monate gibt es bereits große Pläne. So soll ein neues Logistikzentrum entstehen. Die erste Bauphase umfasst ein Hochregallager mit 3.000 Quadratmetern. Die Arbeiten sind gerade in der Startphase, die Fertigstellung ist im Winter 2021/22 geplant.

Positionen nachbesetzt, neue Stellen geschaffen. Hinter dem Sonnentor-Team liegt ein turbulentes Jahr. So waren während des ersten Lockdowns vorrangig Mitarbeiter im Außendienst und in den Geschäften in Kurzarbeit. Bis Anfang Juli konnten alle wieder in den laufenden Betrieb zurückkehren. „Wir haben auch seit März – wie gewohnt – Positionen nachbesetzt und sogar die eine oder andere Stelle neu geschaffen. Darüber hinaus haben wir zusätzlich für die Zeit von September bis Dezember 2020 einige Mitarbeitende befristet aufgenommen, die uns speziell im Vor- und Hauptweihnachtsgeschäft in allen Produktions- und Logistikbereichen unterstützen“, erklärt Klaus Doppler.

Aktuell werde die Coronasituation laufend neu bewertet. Dafür wurde bereits im Frühling ein eigenes Team zusammengestellt. „Wir setzen in jedem Bereich auf verstärkte Hygienemaßnahmen und regelmäßiges Lüften. Wer seinen persönlichen Arbeitsplatz verlässt, oder in den Kräuterhallen unterwegs ist, trägt einen Mund-Nasen-Schutz und hält die Sicherheitsabstände ein“, erklärt der Geschäftsführer.

Darüber hinaus wurden in allen Abteilungen, wo eine Teilung möglich ist, zwei Gruppen gebildet. In den Produktionsbereichen wird zum Teil im Schichtbetrieb gearbeitet. Dienstreisen und Termine mit externen Partnern finden derzeit nicht statt. Auch interne Besprechungen wurden auf ein Minimum reduziert.

„Damit wir intern und extern trotzdem erfolgreich weiterarbeiten können, nutzen wir Videokonferenzen. Hier kommt es uns zugute, dass wir, unabhängig von den aktuellen Entwicklungen, den digitalen Bereich für Besprechungen und Homeoffice bereits stark weiterentwickelt haben“, erklärt Doppler. Mitarbeiter mit einem mobilen Arbeitsplatz arbeiten im Moment verstärkt von zu Hause.

Mitarbeiter essen weiter gratis. Das kostenlose Mittagessen für die Mitarbeiter in der Leibspeis‘ wird weiterhin angeboten – natürlich auch unter verstärkten Hygienemaßnahmen: Tragen des Mund-Nasen-Schutzes beim Betreten, kleinere Gruppen, zugewiesene Tische pro Abteilung, großer Abstand zwischen den einzelnen Tischgruppen, Ausgabe des Essens statt Selbstentnahme, Desinfektion der Tische. „Mit dieser Lösung fühlen sich die einzelnen Teams wohl und zugleich gut versorgt“, sagt Dopller, der auch auf versetzte Pausenzeiten achte.

Nicht stattfinden können aktuell Führungen und Veranstaltungen aus dem Erlebnisbereich. Auch die Land-Lofts sind für Touristen nicht buchbar.